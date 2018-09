Mielipide

Kalle Könkkölän mielestä vammaisten oikeudet toteutuivat paremmin Yhdysvalloissa kuin Suomessa

Äskettäin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvalloissa

Kalle Könkkölä

kuollut vammaisaktivisti Kalle Könkkölä oli itsenäinen ajattelija. Tavatessani hänet Washingtonissa Könkkölä sanoi, että vammaisten oikeudet ovat Yhdysvalloissa paremmalla tolalla kuin Suomessa.Se yllätti. Pohjoismaalaiset ajattelevat, että hyvinvointivaltio huolehtii heikoimmista. Yhdysvaltoja pidetään maana, jossa köyhät ja sairaat jäävät jalkoihin.Könkkölällä oli toinenkin näkökulma. Suomessa valtio kyllä antaa pyörätuolin, mutta sitten sillä tuolilla ei pääse minnekään, Könkkölä sanoi. Yhdysvalloissa tuoli pitää maksaa itse, mutta syrjinnän vastaiset lait – ja niiden perusteella nostetut oikeusjutut – pakottavat ottamaan vammaisten oikeudet paremmin huomioon kuin Suomessa.Suomessa voidaan todeta, että rakennukseen pitäisi päästä pyörätuolilla, mutta ellei pääse, asia ei johda mihinkään, Könkkölä valitti. Ja ellei pääse liikkumaan, ei pääse töihinkään.vammaisia näkeekin työelämässä paljon enemmän kuin Suomessa: heitä on postissa, kaupan kassoilla ja pakkaajina. Yhdysvalloissa työikäisistä kehitysvammaisista 36 prosenttia oli töissä vuonna 2016.Suomessa palkkatöissä on vain 2–4 prosenttia. Kolmannes osallistuu erilaiseen työtoimintaan, josta maksetaan 5–7 euroa päivässä.Yhdysvalloissa valtaosa vammaisista työntekijöistä saa vähintään minimipalkkaa. Heille voi maksaa sitä vähemmän vain poikkeusluvalla. Tätä pidetään kuitenkin parempana kuin työttömyyttä.Amerikkalainen vammaisaktivisti selitti minulle, että kyse on omanarvontunteesta: kaikkien on ansaittava elantonsa itse – mutta kaikki saavat myös ansaita elantonsa itse. Se antaa itsenäisyyttä ja itsekunnioitusta.”Joskus tuet lamauttavat vammaiset niin, että he eivät hakeudu töihin”, totesi Könkkölän tuttava Judith Heumann, palkittu vammaisaktivisti.Suomessa tätä pidettäisiin oikeistolaisena mielipiteenä. Meillä ehkä ajatellaan, että vammaisia täytyy suojella. Mutta onko se hyvä? Jos ihminen kokee, ettei häntä tarvita, hänestä tulee näkymätön.Ehkä siksi Suomessa ei-vammaiset puhuvat vammaisten puolesta. Yhdysvalloissa vammaiset toimivat enemmän itse.sai ajattelemaan asioita uudelleen. Voiko huolenpito olla myös väheksyntää? Ovatko korkeat odotukset sittenkin arvostusta?Hän ei suostunut olemaan näkymätön.