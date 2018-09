Mielipide

Mielipide

Amerikkalaiset eivät osaa lopettaa vihaamista

Yhdysvalloilla

Trump

Amerikkalaisten

Viha

Amerikkalaisten

Vaalisyksystä

menee ihan hyvin. Talous käy kuumana, eikä maa ole viime aikoina sotkeutunut uusiin sotiin. Presidentin kannatuksen luulisi olevan korkealla, mutta ei se ole. Donald Trumpin suosio on pahasti pakkasella.Presidentin kannattajat syyttävät asiasta liberaalia mediaa, poliittista eliittiä ja Trumpin vastustajia. Itse uskon, että kysymys on vihasta.ratsasti valtaan vihalla. Hänen kampanjansa ydin oli viha poliittista eliittiä, maahanmuuttajia ja ulkomaita kohtaan. Vaalitilaisuuksissa Trump johti huutokuoroa, jossa vaadittiin muuria Meksikon rajalle ja Hillary Clintonia vankilaan.En tiedä, oliko Trump oikeasti ihan niin vihainen, tuskinpa vain. Luultavasti hän oli vain ymmärtänyt amerikkalaisten tunteet ja käytti niitä hyväkseen, kuten markkinamies tekee.Trumpin valinnan alla tehdyn kyselyn mukaan 49 prosenttia amerikkalaisista sanoi olevansa vihaisempia kuin aikaisemmin. Noin 70 prosenttia vastaajista kertoi suuttuvansa vähintään kerran päivässä. Vihaisimpia olivat valkoiset, republikaanit, keskiluokkaiset ja – yllätys, yllätys – naiset.Tutkimuksen julkaissut Esquire-lehti tulkitsi amerikkalaisten olevan vihaisia siitä, että rikkaiden ja köyhien erot kasvavat, Yhdysvaltain asema maailmassa heikkenee, Washingtonin poliitikot vitkuttelevat ongelmien ratkaisemisessa, eivätkä ihmiset tunne pääsevänsä elämässään eteenpäin.vihaisuus voi tuntua yllättävältä, sillä Trumpin edeltäjän Barack Obaman presidenttikauden iskusana oli ”toivo”.Mutta ehkä se ei ole yllättävää: suuresta toivosta voi seurata suuri pettymys. Sellaista vuorovetoa Yhdysvaltain historia on usein ollut.Obama yrittää jo pedata seuraavaa käännettä. ”Suurin osa maasta ei halua nähdä sellaista koira syö koiraa -maailmaa, jossa kaikki ovat koko ajan vihaisia”, julkisuuteen palannut entinen presidentti sanoi kesäkuussa.Näyttää se koira kuitenkin vielä maistuvan. Viime joulukuussa julkaistun CNN:n tutkimuksen mukaan 68 prosenttia amerikkalaisista on yhä vihaisia. Vihaisimpia olivat demokraatit.on poliitikolle vikuri ratsu. Viha synnyttää vihaa, eikä kierrettä ole helppo katkaista. Washington Post kuvasi marraskuun vaalien asetelmia: ”Äänestäjät sanovat olevansa vihaisia Washingtonin kahtiajakoon. He sanovat haluavansa kompromisseja. Samaan aikaan äänestäjät halveksivat vastustajapuoluetta ja rankaisevat poliitikkoja, jotka yrittävät tehdä yhteistyötä yli puoluerajan. He haluavat lopettaa vihan mutta eivät kykene lakkaamaan vihaamasta.”Molemminpuolinen viha tuntuisi selittävän amerikkalaista politiikkaa paremmin kuin mikään muu. Siitä ei kuitenkaan puhuta kovin paljon, sillä tunteista on vaikeaa kirjoittaa järkevästi.Nykyisen ilmapiirin ymmärtämiseen tarvittaisiin luultavasti muitakin kuin yhteiskuntatieteilijöitä ja journalisteja – vaikkapa psykologeja, filosofeja ja dramaturgeja.vihaisuutta on selitetty monella tavalla. Jotkut painottavat taloudellista ja yhteiskunnallista epäoikeudenmukaisuutta, toiset kulttuuria, kolmannet median muutosta. Siitäkin on saatu riita aikaan.Osa vihan syistä on amerikkalaisia, jotkut vaikuttavat muuallakin. Pelolla ja vihalla menestytään politiikassa myös Euroopassa, Suomessakin. Suomalaisten pitäisi olla maailman onnellisin kansa, mutta ei sitä uutisista eikä kommenteista huomaa.Ei suomalaisten kahtiajako kuitenkaan ole lähelläkään Yhdysvaltoja. Siitä todisti sekin, että SAK joutui hyllyttämään kampanjansa, jolla viriteltiin kevyttä luokkavihaa hallitusta vastaan.on tulossa raaka. Trumpin tukijat ovat vihaisia, eikä heistä saa onnellisia, vaikka oma mies istuukin Valkoisessa talossa. Siksi republikaanit yrittävät kiihottaa omiaan uurnille lietsomalla vihaa esimerkiksi rikollisia, maahanmuuttajia ja demokraatteja vastaan.Demokraatit heittävät vastaan oman kampanjansa, jonka maalitauluina ovat ahdistelijamiehet, rasistipoliisit, aseharrastajat, miljonäärit ja miljardöörit sekä totta kai maan vihatuin mies Donald Trump.Vihaisempi voittaa.