Elokuvakasvatus kehittää myös aikuisten kriittistä ajattelua

Uudessa

au­diovisuaalisessa politiikassa yleisötyö ja elokuvakasvatus ovat saaneet laajaa huo­miota. Miksi näin ei olisi myös Suomessa, kun tavoitteena on edistää elokuvakulttuuria? Elokuvakasvatuksen ja yleisötyön sisällyttäminen uuteen elokuvalakiin turvaisi elokuvan riittävän rahoituksen ja pitkäjänteisen kehittämisen.Elokuvatuotannon tukeminen ja elokuvan esittäminen ovat luonnollisesti elokuvakulttuurin olemassaolon kulma­kiviä. Ei kuitenkaan voi olla mahdollista, että vastaanotto ja yleisöjen rooli unohdettaisiin elokuvalain yhteydessä.Elokuvakasvatus tukee yleissivistyksen kehittymistä, taitoa lukea ja nähdä elokuvia ja muuta audiovisuaalista viestintää sekä auttaa vuorovaikutustaitojen kehittymistä.Laaja-alaisuudestaan huolimatta elokuvakasvatuksen ytimessä on elokuva taiteena. Vaikka elokuvakasvatus kehittää myös kriittistä ajattelua ja auttaa pirstaleisen maailman ymmärtämisessä, se muun taidekasvatuksen tavoin korostaa taiteen merkitystä yksilölle.ei pitäisi kohdistua ainoastaan lapsiin ja nuoriin, vaan se on tärkeä osa elinikäistä oppimista ja ­ihmisenä kasvamista demokraattisen yhteiskunnan jäsenenä. Päämääränä on medialukutaitoinen kansa.Lastensuojelullisiin näkökulmiin perustuva kuvaohjelmien ikärajaluokittelu ei riitä kattamaan laajasti ymmärretyn elokuvakasvatuksen tarpeita. Elokuvakasvatus ei myöskään voi jäädä ainoastaan – sinänsä arvokkaan – kulttuuriperintö­kasvatuksen varaan. Aikalais­elokuvat, niiden kriittinen katsominen ja analyysi opettavat näkemään maailmaa monipuolisesti. Koska nykyelokuva tehdään nyt, sen viestit ja vaikutukset pureutuvat yhteiskuntamme nykytilaan.Elokuvakasvatuksella on myös merkittävä rooli uusien yleisöjen saavuttamisessa ja tulevaisuuden katsojien kasvattamisessa. Tämänhetkiset perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014) antavat laajat mahdollisuudet elokuvakasvatukselle ja audiovisuaalisen ­aineiston käytölle opetusmateriaalina.Esimerkiksi laaja-alaiseen tekstikäsitykseen perustuvan monilukutaito-termin käyttöönotto opetussuunnitelmassa mahdollistaa elokuvan monipuolisen käyttämisen opetuksessa ja velvoittaa kouluja huomioimaan myös audiovisuaalisen kielen kaikkien oppiaineiden opetuksessa. Moniluku­taito kulkee systemaattisesti läpi koko koulutusjärjestelmän.elokuvalaissa olisikin tunnustettava ja tunnistettava tämä yhteiskunnallinen muutos. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus elokuvalaissa kasvaisi, kun mukaan otettaisiin yleisötyö ja elokuvakasvatus.