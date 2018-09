Mielipide

Joidenkin sukusoluja luovuttaneiden oikeudellinen asema on vielä epäselvä

avulla syntyneiden lasten, heidän vanhempiensa ja sukusolujen luovuttajien aseman määrittelee hedelmöityshoito­laki, joka tuli voimaan syyskuun alussa vuonna 2007. Jo ennen tätä toiminut Väestö­liiton lapsettomuusklinikka teki muiden joukossa uraauurtavaa työtä lapsettomuushoitojen kehittämiseksi.Kun hedelmöityshoitoja koskeva lainsäädäntö monien valmisteluvaiheiden jälkeen säädettiin, ennen lain voimaan­tuloa hoidolla alkunsa saaneiden lasten oikeuksista tai sukusolun luovuttajan velvollisuuksista ei annettu mitään nimenomaisia säännöksiä.Näihin lapsiin ei siten voitane soveltaa hedelmöityshoitolain luomaa oikeutta tiedonsaantiin biologisesta alkuperästä. Heidän osaltaan tulee ilmeisesti ­nojautua yleiseen, kaikkia isyyden vahvistamis­tilanteita koskevaan isyyslakiin, jonka mukaan isyys voidaan vahvistaa, jos biologinen isyys on todennettu.Väestöliittoon on tänä syksynä tullut yhteydenottoja suku­soluja luovuttaneilta ja hedelmöityshoitoja saaneilta perheiltä. He vertaavat omaa tilan­nettaan nykyisen lainsäädännön aikana annettujen hoitojen mukaiseen tilanteeseen ja toivovat, että heidän asemansa olisi yhtä selkeä.Väestöliitto on luopunut lapsettomuushoitotoiminnasta sen jälkeen, kun julkinen sektori on selkeästi ottanut hoidoista päävastuun. Meille suoraan tulleiden ja myös HS:n mielipide­sivuilla esitettyjen kysymysten takia selvitämme kuitenkin, voiko Väestöliitto mahdollisesti yhdessä muiden hoitoja antaneiden toimijoiden kanssa jotenkin edistää ennen nykylain­säädäntöä hedelmöityshoitojen tuloksena syntyneiden lasten, heidän vanhempiensa ja sukusolujen luovuttajien asemaa ­alkuperäkysymyksessä.