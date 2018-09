Mielipide

Nuoriso on pilalla, taas

Nuoriso,

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eivät

Pojista

kuten tiedetään, on pilalla. On ollut jo pitkään.Pian ilmestyvä, Vastapainon julkaisema Poikatutkimus-kirja siteeraa yhteiskunnan huolia vuodelta 1921.”Kun poika vielä kolmisenkymmentä vuotta sitten oli iloinen, jos kerran vuodessa markkinoilla sai nähdä markkinaäijän veivaamaa ’panoraamaa’ taikka katsella ’pirua pullossa’, ja tunsi olevansa seitsemännessä taivaassa, jos sai istua hiukan karusellissa, ei nykyajan poikaa enää innosta tavalliset elävätkuvatkaan, vaan täytyy niiden olla aivan erikoisen kiihoittavia. Meidän aikamme nuori on jo ehtinyt kaikki kokea, kaikki nauttia, ja jo elämänsä alussa kaikkeen kyllästyä.”Näin kirjoitti Sulo S. Salmensaari vuonna 1921.Pojat aiheuttivat 1920-luvulla muutakin päänvaivaa. He melusivat, tappelivat ja tekivät rikoksia, urheilivat liian vähän.Sen aikaiset nykyvanhemmat vasta huonoja olivatkin. Köyhät eivät pitäneet jälkikasvustaan huolta, rikkaat lellivät lapsensa pilalle. Eivät asettaneet rajoja.ole murheet sadassa vuodessa paljon muuttuneet. Edelleen ollaan huolissaan pojista. He eivät osaa lukea eivätkä pärjää koulussa vaan syrjäytyvät.On ihanaa, että lukutaidosta ollaan huolissaan. Se on elämän tärkeimpiä taitoja. Ja on totta, että poikien lukutaito on keskimäärin huonompi kuin tyttöjen.Onneksi Poikatutkimus listaa myös toisenlaisia tosiasioita. Peruskoulun jälkeen tyttöjen ja poikien ero lukutaidossa alkaa tasoittua, niilläkin ikäluokilla, jotka ovat aiemmin osallistuneet Pisa-tutkimukseen. Jos kokeissa käytetään sähköisiä tekstejä, pojat alkavat pärjätä.Moni poika lukee loistavasti, ja enemmistö pojista lukee oikein hyvin.puhutaan kummallisten yleistysten kautta. On ”pojat on poikia” -puhe, jolla vähätellään kiusaamista ja sääntöjen rikkomista. On ”pojat eivät pärjää ­koulussa” -puhe, josta voi tulla itseään toteuttava ennuste.Kun poikia katsotaan pelkästään sukupuolensa edustajina, luodaan kahlitsevia ja ristiriitaisia odotuksia. Samalla unohtuu, että suurin osa pojista osaa sekä lukea että puhua tunteistaan.Pahinta on, että yleishuolen keskellä unohtuvat ne pojat, jotka eniten tarvitsisivat apua. Pojat, joilla ei ole yhtään ystävää. Pojat, joita lyödään homouden takia. Transsukupuoliset, jotka eivät uskalla kertoa, että eivät mahdu ahtaaseen muottiin.