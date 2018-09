Mielipide

muuttuu väkevällä ja vaikeasti ennakoitavalla tavalla. Siitä pitävät huolen teknologinen kehitys, globaali kilpailu, ympäristöhaasteet ja arvaamaton maailmanpolitiikka.Ei ole itsestään selvää, että Suomen kaltainen pieni maa menestyy ison muutoksen keskellä. Selviytymisen vaikeusastetta lisäävät korkea työttömyys ja vanheneva väestö.Suomi selviää paremmin, jos sillä on paljon sosiaalista pääomaa. Se tarkoittaa lujaa keskinäistä luottamusta, kykyä yhteistyöhön, osallisuuden kokemusta, uskoa oikeusvaltioon ja siihen, että kaikista kannetaan huolta reilulla tavalla.pääoman vahvistaminen on tärkeää, jotta sosiaalinen pääoma ei karkaa. Taloudellinen ja fyysinen pääoma siirtyvät helposti mantereelta toiselle, samoin osaaminen, tuotanto ja jopa työvoima. Yhdessä rakennettu ja omistettu sosiaalinen pääoma pysyy.Sosiaalista pääomaa voi vahvistaa monella tavalla. Tärkeää on huolehtia toimivista työmarkkinoista. Jos Suomen työmarkkinoilla on sosiaalista pääomaa, maassa on uskallusta yrittää, laajalti työtä, työn tuomaa hyvinvointia ja osallisuuden kokemusta.Tarve muutoksiin on suuri. Suomen työllisyysaste on nyt liian matala, jotta se turvaisi hyvinvointi­yhteiskunnan perustan.Työmarkkinajärjestelmämme on rakennettu aikana, jolloin pieni osa yrityksistä toimi kansainvälisesti ja yritykset olivat suuria. Tällä hetkellä noin 65 000 pk-yritystä toimii maailmalla, ja monet kohtaavat kansainvälisen paineen kotimarkkinoillakin. Samaan aikaan työnantajayritysten koko on henkilöstömäärillä mitattuna pienentynyt. Joustavuus on monen yrityksen elinehto.Moni kokee osattomuutta työttömyyden vuoksi mutta jotkut myös siksi, että heidät on sivuutettu neuvottelujärjestelmästä. Tämä koskee sekä monia pk-yrittäjiä että järjestäytymättömiä työntekijöitä. Heidät on sivuutettu esimerkiksi sosiaali­vakuutuslaitosten ja monien työeläkeyhtiöiden hallinnosta, vaikka he osaltaan rahoittavat niitä. Heidän sopimisvapauttaan on rajoitettu työpaikoilla. Osattomuuden kokemus nakertaa sosiaalista pääomaa.pääomaa on määrätietoisesti vahvistettava tavalla, joka lisää joustavuutta ja osallisuutta sekä mahdollistaa sopimisen myös liittovetoisen järjestelmän ulkopuolella.On olennaista mahdollistaa sopiminen kaikilla työpaikoilla, jos osapuolet sitä haluavat. On kohtuutonta edellyttää, että paikallinen sopiminen voi tapahtua vain liittovetoisesti työehtosopimusjärjestelmän kautta. Vapaassa yhteiskunnassa kaikilla pitää olla sopimisvapaus.Tämä edellyttää, että työehto­sopimuksista voidaan yhteisesti sopien poiketa. Sopimisen kiellot – kaikki 45 – pitää poistaa, ja työelämän joustavuutta on merkittävästi lisättävä.Mikäli sopimiseen ei ole edellytyksiä, perusturvan antavat työehtosopimukset ja lainsäädäntö. Niihin voidaan kirjata esimerkiksi minimipalkat.Jos työyhteisön sosiaalinen pääoma on vahva, yhteisössä on myös sopimiseen vaadittavaa luottamusta, tietoa ja osaamista. Tätä on syytä vahvistaa lujittamalla henkilöstön roolia työpaikan päätöksenteossa ja yritysten hallinnossa – kullekin työpaikalle luontevalla tavalla.Tasaveroisen sopimisen mahdollistaminen ei ole järjestäytymistä tai ammattiyhdistyksiä vastaan suunnattu toimi. Vahvaan sosiaalisen pääomaan kuuluu järjestäytyminen ja virkeä kansalaisyhteiskunta. Olennaista on kitkeä kaikki syrjintä, myös järjestäytymiseen perustuva.on tapana puhua työmarkkinoiden uudistamisesta evoluutiona. Se tarkoittaa, että asiat etenevät liittojen tahtiin. Historia osoittaa, että tahti on verkkainen.Valitettavasti maailma ei odota. Globaalien arvoketjujen ja kovan kilpailun maailmassa työ etsiytyy sinne, missä se tuottaa tuloksia tehokkaimmin. Uuden tekniikan ja matalien kuljetuskustannusten vuoksi pienikin vaihe tuotantoprosessissa voidaan tehdä siellä, missä työ on tehokkainta.Uusi informaatio- ja tietotekniikka muuttaa edelleen työelämän dynamiikkaa. Muutosvoimia ovat virtuaalinen läsnäolo, telerobotiikka ja nopeasti kehittyvä konetulkkaus.Jotta Suomi ja sen yritykset ovat menestyjien joukossa, sosiaalista pääomaamme pitää vahvistaa. On kyettävä aiempaa parempaan yhteistyöhön, ja luottamukselle on annettava enemmän tilaa.