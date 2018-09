Mielipide

Eikö kansanedustajalla ole mielipiteenvapautta?

Kun ulkoministeri matkustaa valtion varoilla viralliselle matkalle valtiota edustaen, hänellä on omasta mielestään – ja näköjään myös eduskunnan mielestä – oikeus ilmaista valtion virallisesta kannasta eriävä henkilökohtainen mielipiteensä.



Mutta eduskunnassa yksittäisellä kansanedustajalla ei olekaan oikeutta ilmaista omaa henkilökohtaista mielipidettään, vaan on toimittava kummallisella tavalla ryhmäkurin takia.



Edustaja saattaa olla paikalla seuraamassa äänestystä, mutta onkin ilmoittautunut poissa olevaksi. Tai hän on jopa tuonut esiin, että hän äänestää omaa vakaumustaan vastaan.



Nyt siis Suomen hallitus ja eduskunta antavat luvan sille, että ministerit saavat maailmalla matkatessaan kertoa ihan mitä tahansa mielipiteitä – vaikka ne olisivat aivan päinvastaisia kuin valtion virallinen näkökanta. Voisiko joku perustella, miksi näin on.



Anna Laitinen



Lahti