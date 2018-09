Mielipide

Myrkyllisen ihana Salisbury

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tottuneet

Sergei Skripal

illat pimenevät ja kesäloma on vain kaukainen muisto, mieleen hiipii ajatus syyslomasta.Tämän syksyn ehdoton hittikohde on kaunis katedraali­kaupunki Etelä-Englannissa, salaperäinen Salisbury, jonka kuivimpinakin kuukausina saa nauttia virkistävästä tihku­sateesta. Kaupunki täynnä keskiaikaista karismaa – peribrittiläistä pubi­kulttuuria unohtamatta.Ei olekaan ihme, että tänä syksynä Salisburysta puhuvat ihan kaikki.Mikä Salisburyssa sitten on parasta?Keväällä Salisburyssa pyörähtäneet venäläiskaverukset Aleksander Petrov ja Ruslan Boširov kiteyttivät kaupungin lumon osuvasti.Salisbury on lähellä maailmankuulua Stonehengen mysteerirakennelmaa, minkä lisäksi kaupunkia on siunattu sykähdyttävällä katedraalilla, joka ”tunnetaan sekä Euroopassa että koko maailmassa”, Aleksander ja Ruslan ylistivät venäläisen RT-kanavan haastattelussa.maailmanmatkaajat Aleksander ja Ruslan olivat lomailemassa Lontoossa, kun he saivat villin idean ja hyppäsivät junaan kohti Salisburya. Katedraalin ja Stonehengen lisäksi kaksikko oli kiinnostunut Salisburysta löytyvästä maailman vanhimmasta toimivasta mekaanisesta kellosta, joka on rakennettu satoja ja satoja vuosia sitten, vuonna 1386.Äkkilähtö Salisburyyn muutti venäläiskaksikon elämän, mutta reissulla sattui myös pari ikävää kömmähdystä.”Tulimme Salisburyyn maaliskuun kolmantena päivänä ja kävelimme kaupungilla, mutta jaksoimme tehdä sitä vain puoli tuntia, koska joka paikka oli lumen peitossa”, Petrov kertoi.Lumi yllätti kaverukset täysin, mutta sitten sattui vielä jotain hullumpaa.Ja se oli jotain niin hullua, että Aleksander ja Ruslan väittävät, että he eivät edes muista koko asiaa. Onneksi Britannian viranomaiset muistavat, koska Aleksanderin ja Ruslanin lomairrottelu tallentui turvakameroiden nauhalle.Turvakameroiden mukaan Aleksander ja Ruslan viettivät aikaa Salisburyssa asuvan maanmiehensä Sergei Skripalin asunnon ulkopuolella, minkä jälkeen he kävivät asettamassa Sergein oveen Novitšok-nimistä hermomyrkkyä. Novitšok on Neuvostoliitossa kehitetty vaarallinen hermomyrkky, joka tappaa uhrinsa yleensä hyvin nopeasti ja tuskallisesti.löydettiin myöhemmin katupenkiltä, jossa hän istui tyttärensä Julijan kanssa. Isä ja tytär olivat altistuneet myrkylle, jonka Aleksander ja Ruslan olivat kuljettaneet Salisburyyn naisten hajuvesipullossa.Skripalit selvisivät lopulta myrkytyksestä hengissä, mutta Aleksander ja Ruslan eivät ikinä toipuneet lomastaan. Britannian viranomaisten mukaan he työskentelevät Venäjän sotilastiedustelu GRU:n palveluksessa ja olivat Salisburyssa myrkyttämässä GRU:n entistä agenttia Sergei Skripalia. Aleksander ja Ruslan vannovat, että he olivat vain lomalla, mutta nyt he ovat etsintäkuulutettuja ja epäiltyinä vakavista rikoksista.Ehkä Aleksanderin ja Ruslanin kannattaisi seuraavalla lomalla kokeilla jotain ihan muuta. Vaikkapa Airistoa.