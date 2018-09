Mielipide

rahtikuljetuksista 90 prosenttia kulkee meriteitse. Itä­meri on yksi maailman vilkkaimmin liikennöityjä merialueita, jolla kulkee tälläkin hetkellä noin 2000 suurikokoista alusta: tankkereita, rahtialuksia ja matkustajalauttoja.Liikenteen vilkkaus näkyy myös onnettomuuksien määrässä. Itämeren suojelukomission Helcomin julkaisemien tilastojen mukaan Itämerellä raportoitiin vuosina 2011–2015 yhteensä 1520 alusonnettomuutta. Niistä yleisimpiä olivat karilleajot (21 prosenttia) ja yhteentörmäykset (16 prosenttia). Tyypillisiä onnettomuuksiin vaikuttaneita tekijöitä olivat miehistön riittämätön tilanne­taju tai välinpitämättömyys, sääntöjen noudattamatta jättäminen ja aluksen huoltojen laiminlyömisestä seuranneet tekniset ongelmat.Tarkoin säädeltyyn lentoliikenteeseen verrattuna merenkulun turvallisuuskulttuuri on hyvin kirjavaa – ja valitettavan puutteellista. Alan kansainvälinen luonne tekee kaikkia koskevien säännösten laatimisesta ja valvomisesta vaikeaa.Omat ongelmansa tuo alalla hyvin yleinen ulosliputuskäytäntö: valta­osa Itämerellä liikennöivistä laivoista kulkee jonkin Itämeren ulkopuolisen valtion lipun alla. Ulosliputuksessa varustamo liittää aluksen jonkin muun maan kuin oman kotivaltionsa alusrekisteriin. Näin laivayhtiöt voivat pienentää verotustaan tai vältellä kotimaansa säännöksiä ja standardeja turvallisuus-, henkilöstö- ja ympäristöasioissa.on erityisen riskialtis ja haavoittuvainen vesialue. Sen rannoilla elää 180 Suomessa uhanalaiseksi luokiteltua rantalajia. Alueella on miljoonien lintujen pesimis-, talvehtimis- ja levähdyspaikkoja.Tavallisen rahtialuksen poltto­ainesäiliön rikkoontuminen voi ­johtaa tonnien öljyvuotoon. Näin ­tapahtui esimerkiksi heinäkuussa Etelä-Ruotsin rannikolla. Jo tämän kokoinen vuoto voi saada aikaan mittavia ekosysteemivahinkoja.Öljytankkerin yhteen lastisäiliöön mahtuu jopa 15 000 tonnia öljyä. Tällaisen öljymäärän päätyminen mereen aiheuttaisi todellisen eko­katastrofin. Useamman säiliön rikkoontuessa tai kahden tankkerin törmätessä tuho voi vielä kasvaa.Merenkulun yhteiskuntavastuullisuus jättää toivomisen varaa silloinkin, kun vertailukohdaksi otetaan muut kuin liikenteen alat. Esimerkiksi teollisuus on yleensä tuotannossaan ja sitä koskevassa ohjeistuksessaan tarkempi ja vastuullisempi kuin merenkulun toimijat.Suomen tavaraviennistä 90 prosenttia ja tavaratuonnista 80 prosenttia käyttää merireittejä. Kun ympäristö- ja vastuullisuussertifikaatit ovat normaali käytäntö monella sektorilla, miksi emme kääntäisi katsetta myös merikuljetusten vastuullisuuteen?on perinteisesti nähty alana, jonka toimintaan kuluttajat ja ulkopuoliset sidosryhmät eivät juuri pysty vaikuttamaan. Sidosryhmien välisessä yhteistyössä on kuitenkin yllättävää voimaa. Liittoumat kaupallisten ja ei-kaupallisten toimijoiden välillä on todettu tehokkaiksi vaikutuskeinoiksi.World Ocean Council ja Sus­tainable Shipping Initiative ovat tuoreita esimerkkejä kansainvälisistä liittoumista, joissa varustamot, rakennuttajat, rahoittajat, vakuutus- ja luokitusyhtiöt, päättäjät, tutkijat ja kansalaisjärjestöt toimivat yhdessä merenkulun kestävyyden ja turvallisuuden parantamiseksi.Kansainvälinen ympäristöjärjestöjen yhteenliittymä Clean Arctic Alliance käynnisti alkuvuodesta 2017 vetoomuksen raskaan poltto­öljyn käytön kieltämiseksi arktisilla vesillä. Aloite on saanut paljon ­tukea, ja sen toteutuminen näyttää todennäköiseltä.todennäköisyyksiä voidaan pienentää tuntu­vasti alusten turvallisuuskulttuuria parantamalla. Varustamot ovat tässä suhteessa avainasemassa.On keksittävä uusia tapoja, joilla vastuullisesta toiminnasta tehdään myös kaupallisesti houkuttelevaa. Lainsäädännön ja viranomaistyön rinnalle on kehitettävä läpinäkyvä tapa arvioida ja luokitella meren­kulun toimijoita. Yksi tapa voisi olla maailmanlaajuinen, kansainvälisesti yhteneviin mittareihin perustuva merikuljetusten vastuullisuusluokitus. Tällaisen sertifikaatin vaatimusten mukaan toimiminen olisi kilpailuvaltti niin varustamoille, kuljetettavien tavaroiden valmistajille kuin jälleenmyyjillekin.