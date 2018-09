Mielipide

Ylivelkaisen vanhemman kuolema sekoitti elämäni ja ajoi minut työttömäksi

Toinen

Elämänsä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tunnollisena

Ehkäpä

vanhempani kuoli pitkällisen sairastamisen jälkeen viime syksynä. Eroperheen ainoana lapsena jouduin yksin vastuuseen kuolemaan ja kuolinpesään liittyvistä järjestelyistä. Samaan aikaan omalla lapsellani todettiin laaja-alainen kehitysviive. Lapsen hoitoon saaminen on vaatinut vuosien taistelua ja pitkäjänteistä yksityislääkärikiertuetta yksityisen sairauskuluvakuutuksen turvin.aikana myös mielenterveysongelmista kärsineen vanhempani kuolema ei tapahtunut seesteisissä merkeissä. Alkujärkytyksen jälkeen minun piti koota voimani ja ryhtyä hoitamaan hautausjärjestelyjä ja ylivelkaista kuolinpesää.Erityisen huolissani olin siitä, että velat periytyisivät minulle. Näin ei onneksi käy, paitsi jos tekee pienenkin virheen pitkällisessä pesän hoidossa.Olen yllättynyt siitä, kuinka vaikea on saada täsmällistä ja oikeaa tietoa ylivelkaisen kuolinpesän hoitomenettelystä. Ikävää on ollut myös se, miten kylmäkiskoisesti velkaisen pesän asioita hoitavaan omaiseen pankissa ja virastoissa suhtaudutaan. Virkailijoiden osaamisessa kuolinpesän lakiasioihin liittyen on myös puutteita, vaikka osin olen saanut hyvääkin neuvontaa.ihmisenä yritin hoitaa asiat niin hyvin kuin osasin. Samaan aikaan pyöritin mittavaa erityislapsen tukitoimiin liittyvää byrokratiaa. Oma väitöskirjatyöni jäi ajanpuutteen takia. Lopulta väitöskirjan rahoituskausi päättyi, eikä uutta rahoitusta työn viivästymisen vuoksi ole vielä löytynyt.Vanhempaani liittyy kauniita muistoja mutta myös traumoja. Olen ottanut elämäntehtäväkseni kielteisen sukupolvien ketjun katkaisemisen. Se on kuitenkin vaikeaa, kun kuolinpesän asioiden selvittely osui samaan aikaan oman haastavan elämäntilanteen kanssa ja ajoi minut lopulta työttömäksi.Nyt kuoleman vuosipäivän lähestyessä olen edelleen työtön. Työmarkkinatuelle pudottuani olen joutunut hakemaan toimeentulotukea. Sitä ei perheellemme kuitenkaan juuri myönnetä, sillä toinen vanhempani on säästänyt lapselleni varoja hänen tulevaisuuttaan varten. Nämä opiskeluihin tarkoitetut varat olisi ensin käytettävä, jotta lapsi voisi saada toimeentulotukea.Vammaispalvelujen piiriin lapseni ei pääse, koska kehitysviivettä ei ole vielä diagnosoitu kehitysvammaksi. Käytännössä isovanhemman elämänhallinnan ongelmat siirtyivät siis lapseni maksettavaksi, ja sukupolvien kasautuva ketju jatkuu.oikeusaputoimisto ja sosiaalitoimi voisivat yhdessä kehittää mallin, jolla heikommassa asemassa olevat kuolinpesänhoitajat autettaisiin prosessin läpi. Tämä voisi koskea paitsi velkaisen vanhemman lapsia myös ikääntyneitä leskeksi jääneitä tai lapsensa menettäneitä. Asioita hoitamaan jääneen elämänhallinnan menetys kasautuvine seuraamuksineen voi viime kädessä tulla pesän velkojakin kalliimmaksi.