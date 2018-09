Mielipide

Kaupat ovat paisuneet hehtaarihalleiksi, joissa tarvitaan suunnistajan taitoja

En varmaan

ole ainoa, joka on kyllästynyt ja väsynyt vaeltamaan hehtaarihalleissa etsimässä elintarvikkeita. Miksi ihmeessä kaiken maailman kermankorvikkeet, superproteiinivalmisteet, laihdutusihmeet, siivousrobotit, bestsellerit, nuorennusvoiteet ja vartalolle armolliset tunikat pitää ahtaa saman katon alle?Varsinaisia päivittäiseen tarpeeseen tarkoitettuja ruokakauppoja ei enää ole – ei ainakaan sellaisia, joissa on monipuolinen kala- ja lihaosasto. Juuri ne ovat kasvamassa tavarataloiksi kaupungeissakin.Onneksi minulle tärkeät hedelmä- ja vihanneshyllyt ovat aina ensimmäisenä halliin astuttaessa. Kuitenkin yhtä välttämättömät meijerituotteet on sijoitettu vihonviimeiseen nurkkaan. Niinpä joudun pujottelemaan hyllyjen ja purettavana olevien rullakoiden välissä. Onneksi rollaattorini on kevyt ja sen saa litistettyä istuimen päällisestä lenkistä.Markettien pitkillä käytävillä vaeltaessa saattaa löytää jonkin hyödyllisenkin tarvikkeen, mutta joskus mukaan tarttuu myös heräteostoksia, joita myöhemmin katuu.Olisi ihmisystävällinen teko, jos kauppiaat sijoittaisivat hallien oville edes suurpiirteiset kartat tavarataloissa olevista tuotteiden pääalueista. Niistä näkisi, missä sijaitsevat esimerkiksi leivontaan tarvittavat tuotteet, pakasteet, virvoitusjuomat, taloustavarat ja tekstiilit. Tämän lisäksi kuluttajaa voitaisiin ohjata kohteisiin hyllyjen välisillä opasteilla.Toinen vaihtoehto on sijoittaa ovelle aakkosellinen lista tuotteista sijaintitietoineen. Vähentäisiköhän tällainen palvelu liikaa heräteostoista kertyvää tuottoa?