Mielipide

Toivottavasti operaatio Turun saaristossa avaa kuntapäättäjien silmät

Monet

kansalaiset ja lehtimiehet eivät yllättyneet saariston tapahtumista. Myös keskusrikospoliisi, suojelupoliisi ja Puolustusvoimat ovat olleet valppaina. Vaikuttaa siltä, että vain kunnalliset päättäjät ovat nuokkuneet.Uneliaisuutta esiintyy muuallakin Suomessa. Kun ulkomaalainen yrittäjä saapuu kunnan päättäjien puheille suurin lupauksin matkailutoiminnasta, kuvitellaan, että kuntatalous saadaan kuntoon. Turistivirtojen toivossa hyväksytään kaavoja, myönnetään poikkeuslupia ja voidaan jopa katsoa läpi sormien laittomia rakennelmia. Yrittäjien taustoista ja rahoituksesta ei olla riittävän kiinnostuneita. Toiminnan uskottavuutta ja kannattavuutta ei pysähdytä miettimään.Lopputuloksena on usein tärkeiden meriväylien ja teiden varrella, rajalla ja strategisten kohteiden lähellä olevia hylättyjä matkailukeskuksia. Ne voidaan sopivana hetkenä valjastaa muuhun käyttöön.Puolustusministeriö valmistelee etuostolainsäädäntöä. Olisi myös tärkeää, että ministeriö voisi puuttua kuntien kaavoitukseen kansallisen turvallisuuden nojalla.Samalla kuntapäättäjien tulee kantaa vastuunsa. Harkitsematon kaavoitus ja poikkeusluvat sekä leväperäinen valvonta voivat avata tien turvallisuusuhkille. Kuntapäättäjien tulisi avata silmänsä varsinkin, kun valtion roolia kaavoituksessa on heikennetty.Myös me kansalaiset olemme tärkeitä. Meillä on paikallistuntemusta ja hyvä vaisto siitä, ovatko asiat sitä, minä ne markkinoidaan, vai jotakin muuta. Kuntapäättäjien kannattaisi höristää korviaan – eikä vain vaalien edellä.