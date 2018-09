Mielipide

kuin taksipalvelut heinäkuussa uudistuivat, Kela-kyydit toimivat turvallisesti, täsmällisesti ja sujuvasti. Toista on nyt, käsissämme on katastrofi. Miksi toimiva systeemi piti mennä tärvelemään?Äitini on 91-vuotias. Hän asuu Helsingissä rivitalon toisessa kerroksessa ja liikkuu pyörä­tuolilla. Hän on ollut jo pitkään oikeutettu Kela-kyyteihin. Viime kesään asti hän on ollut tyytyväinen saamaansa palveluun.Heinäkuisen taksipalvelu-uudistuksen jälkeen äidilläni on ­ollut suuria vaikeuksia saada ­tilauspuheluita läpi ja kyytejä tulemaan ajallaan. Toisin kuin aikaisemmin, tilausta ei enää voi tehdä täsmälliseen aikaan esimerkiksi lääkäriajan mukaan, vaan kyyti luvataan toteutuvaksi vain tietyssä aikahaarukassa, ­joka sekään ei toteudu.Pari kertaa äidilleni on lähetetty auto, jossa tilauksesta huolimatta ei ole ollut mukana sähköistä porraskiipijää, joka on välttämätön pyörätuoliasiakkaan turvallisessa siirrossa portaissa.Kerran tilattu kyyti peruttiin 15 minuuttia ennen hammas­kirurgille varattua aikaa. Kunnalliseen hammashoitoon ei ole helppo saada aikoja, ja on yhteiskunnan varojen tuhlausta jättää tunnin kestävä hammas­kirurgiaika käyttämättä kyydin peruuntumisen takia.Viimeisin ja ehkä pahin asia sattui matkalla Töölön sairaalaan. Kuljettaja unohti kiinnittää äidin turvavyöllä pyörätuoliin ja auton sisällä kiinni autoon. Ylämäessä auton nytkähtäessä äitini kaatui pyörätuoleineen päivineen selälleen ja siitä auton lattialle. Onni onnettomuudessa oli, että matkan määränpäänä oli Töölön sairaala. Lääkäri saattoi varsinaisen vaivan lisäksi tutkia myös kuljetuksessa aiheutuneet vammat. Äidin selkään sattui ja hän potee sitä edelleen.Kuljetusyrityksen tai Kelan taholta ei ole perään kysytty, kuinka äidille tapaturmassa kävi – korvauksista tai pahoittelusta puhumattakaan.Kela-kyydit herättävät pelkoa ja kysymyksiä. Saako kyydin, tuleeko se ajallaan ja onko varustus ja kuljettajan osaaminen asianmukaista? Ja viekö kyyti turvallisesti perille?