Mielipide

Pankinjohtaja Hukkanen saa lopulta kostonsa

Veikko Huovisen

Lentsu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Koko

Ketteröityminen

kirjassa Lentsu kuvaillaan liikepankin paikallis­johtajan Joona Hukkasen tyyliä pienessä kirkonkylässä.”Hän ei ole kehittänyt konttoristaan mitään höveliä palvelulaitosta, joka menisi säästäjiä ja rahankäyttäjiä vastaan puoliväliin toria käsi ojossa, järjestäisi lastenjuhlia tai silmäntekevien ryyppäjäisiä, olisi läsnä tupailloissa ja poliittisissa ympyröissä ja tarjoaisi kansalle showta ja happeningia tai grynderinpalveluksia. Ei, hän antoi rahantarvitsijoiden ja säästäjien tulla luoksensa mielensä mukaan.”Hukkasen konttoriin tehdään tarkastus. Pääkonttorin miesten mielestä Hukkanen on epäonnistunut, koska lainaa oli myönnetty konttorista liikaa ja säästöjä oli houkuteltu liian vähän. Houkuttelussa Hukkasen liikepankki oli taka­matkalla, sillä säästöpankkien pomot hankkivat talletuksia menemällä mukaan kunnallispolitiikkaan.sijoittuu 1970-luvun lopulle. Samantapainen kuvailu olisi sopinut ihan hyvin vielä 1980-luvun pankkimaailmaan. Pankin konttorit olivat kirkonkylän parhailla paikoilla ja konttorinjohtajat suuria herroja, jotka hoitivat asioita kunnallisen hyvä veli -verkoston kautta.Asiakas oli heikoilla. Pankki myi vain rahaa, raha oli niukkuushyödyke ja sen päällä istui pankinjohtaja.On tapana luonnehtia, että rahamarkkinoiden avautuminen 1990-luvun taitteessa ja sitä seurannut pankkikriisi räjäyttivät nämä vanhanaikaiset toimintatavat. Kun rahahanat aukesivat, kilpailu kasvoi, asiakkaat saivat lisää vaihtoehtoja ja kriisi karsi ne toimijat, jotka sopivat uuteen aikaan huonoimmin.Muutos oli kyllä voimakas suomalaisen pankkirakenteen kannalta. Karsinta tervehdytti sektoria ja vahingoista viisastuttiin. Finanssi­kriisin iskettyä Suomeen kymmenisen vuotta sitten Suomessa toimivat pankit olivat vakaalla pohjalla.Kun maailma etsi tapoja vakauttaa rahoitussektoria kriisin kuumimmalla hetkellä, Suomi tarjosi 1990-luvun alun oppejaan. Oli se sitten Suomen ansiota tai ei, muu maailma päätyi samantapaisiin ratkaisuihin kuin Suomi 1990-luvulla: huonoimmat pankit otettiin valtion haltuun, ja valtio ilmoitti valmiudestaan sijoittaa tärkeisiin pankkeihin pääomaa.Mutta vähintään yhtä suuri muutos on alalla menossa juuri nyt. Tällä kertaa keskiössä on asiakas, ja asiakkaan aseman muutos ajaa pankit muuttumaan. Se on nyt pankki, joka on nöyrä. Eräs liikepankin joh­taja – Hukkasen kollega – kertoi, että palveluja tarjotaan kärsimättömälle asiakkaalle yhä keveämmin liikkuvien kilpailijoiden keskellä. Hänen mukaansa asiakas katoaa, jos palvelua ei saa 15 sekunnissa.maksamisen käsite muuttuu, kun erilliset maksamistapahtumat katoavat. Maksupalveludirektiivikin on lisännyt rahoitusalan painetta avaamalla pankkien ja asiakkaiden välisen tilan. Sitä täyttävät pienet ja ketterät toimijat, kuten Klarna, My­bank ja Paypal. Runsas viikko sitten itseään markkinoi Suomessa brittiläinen kännykkäpankki Revolut. Uuspankit tarjoavat Netflix-maailman kitkattomuuteen tottuneille asiakkaille nopeaa ja edullista raha- ja sijoituspalvelua.Uusiin rahasektorin startup-yrityksiin virtaa rahaa, mutta pankkimaailman valloitus ei suju ihan niin vauhdikkaasti kuin ne uhoavat. Van­hat toimijat ovat vastanneet yhdistelemällä hyökkäystä ja puolustusta.Puolustustaktiikkaa on se, että pankit solmivat nousevien yritysten kanssa kumppanuuksia. Tulokkaat saavat niistä uskottavuutta ja yhteyden asiakkaisiin. Vanhat toimijat keräävät noviisien innovaatioita ja oppivat uutta. Samalla konkarit pelaavat aikaa sopeutuakseen.Hyökkäyksen taas huomaa siitä, että vanhat pankit ketteröityvät kummasti. Revolutin lupaama tili minuutissa ei enää ole mikään ihme konkaripankeissakaan.näkyy pankkien rakenteessa. Kun Nordea ilmoitti muuttavansa pääkonttorin Suomeen, pankki sai rakennusliikkeiltä tonttitarjouksia. Nordeasta vastattiin, että tulossa on muutama ihminen, ja he mahtuvat ihan hyvin Vallilaan johonkin nurkkaan.Pankkien keskijohto – johtajia valvovat johtajat – kutistuu. OP-ryhmä ilmoitti tiistaina aloittavansa keskusyhteisöä koskevat yt-neuvottelut. Pukuväen vähetessä villapaidoissa kulkevien softan rakentajien määrä kasvaa. Pankkien hierarkia kevenee.Hukkanen saa kostonsa 2000-luvulla: myös pääkonttorin miehille tulee potkut. Asiakas jää ”hövelin palvelulaitoksen” palveltavaksi.