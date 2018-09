Mielipide

Kolmen Nokian perinnönjaossa on tarjolla monta sankarin ja konnan roolia

Viime

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nokian

Tarinassa

Yrityksen

viikonloppu osoitti hyvin, että kokonais­kuvan hahmottami­seen tarvitaan etäisyyttä.Turunmaan saariston suuresta viranomaisoperaatiosta näki ensimmäisistä uutisista lähtien, että kyse on jostain hyvin kiinnostavasta. Yksityis­kohtia on tullut ilmi pitkin alkuviikkoa, mutta silti yleinen havainto taitaa olla, että vasta pieni osa olennaisesta tiedosta on julkisuudessa.Nokian kahden avainhenkilön tulkinnat yhtiön johtamisesta ja ongelmista olivat nekin kiinnostavia, mutta toisella tavalla. Risto Siilasmaa ja Jorma Ollila puhuivat (HS 23.9.) useiden vuosien takaisista tapahtumista. Lukijalle syntyi vaikutelma, että nyt alkaa olla sopiva hetki katsoa yhden yrityksen dramaattisia käänteitä kokonaisuutena.Tarvetta Nokian vaiheiden arviointiin ja selittämiseen ainakin on. Yrityksen ylä- ja alamäet koskettivat niin monia.juuret ovat 1800-luvulla, mutta nyt on kyse kolmesta vuosikymmenestä.1990-luvun Nokia nousi kaaoksesta, oli nostamassa Suomea lamasta, hallitsi kasvunsa ja loi yhden maailman tunnetuimmista brändeistä.2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen Nokia oli suuri ja mahtava mutta jäi menestyksensä vangiksi, kun haastajat kuluttajamarkkinoilla ajoivat ohi.2010-luvun Nokia keksi itsensä uudestaan, palasi menestyjien joukkoon mutta on nyt kuluttajille ja monille suomalaisille melko etäinen yhtiö.– tai paremminkin tarinoissa – on tarjolla monta sankarin ja konnan osaa. Roolitus riippuu siitä, mihin vuosiin rajaa tarkastelunsa.1990-luvun Nokia toi Suomeen paljon taloudellista pääomaa mutta myös henkistä pääomaa eli rohkeutta ja kansainvälisen liiketoiminnan osaamista.Erityisen paljon Nokia synnytti työpaikkoja. Itsekin olin nuorena miehenä pari vuotta nokialaisten joukossa.vaiheet opettivat suomalaisille, että täällä voi menestyä mutta menestys ei jatku automaattisesti. Kunnian­himon ja nöyryyden yhdistelmä on hankala mutta pitkän päälle kestävä.Nokia on myös opettanut, kuinka erilaisia tilanteita yritykselle ovat muiden haastaminen, nopea kasvu, menestyksen hallinta, hiipivä kriisi ja akuutti kriisi. Ne vaativat erilaisia toimia.Yksi oppi muulle yhteiskunnalle on, että menestys ei ole kaava, jota voi toistaa kerta toisensa jälkeen. Siksi on hyvä, että ”uutta Nokiaa” ei enää haikailla.