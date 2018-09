Mielipide

alkaa pienillä oireilla. Ensimmäisinä sen huomaavat usein läheiset. Isä, äiti tai puoliso toistaa muutaman minuutin kuluttua saman kysymyksen, johon hänelle juuri vastattiin. Kun hän toistaa sen vielä kolmannen tai neljännen kerran, läheiset huolestuvat.Tavallisesti ikääntynyt ihminen tun­nistaa muistiongelmansa, mutta muisti­sairaudesta kärsivä ihminen ei yleensä tunnista. Jo ensimmäiset oireet voivat saada läheiset hämmennyksen valtaan. Huoli ja pelko voivat purkautua suuttumuksena ja vihan tunteina.”Etkö sinä nyt muista” -tiuskaisut ovat kuitenkin turhia, sillä ne herättävät sairastuneessa vain turvattomuutta.on arviolta jo noin 200 000 muistisairasta ihmistä, ja heidän määränsä kasvaa. Alzheimerin tauti tai muut aivoja rappeuttavat sairaudet ovat koko perheen sairauksia, jotka potilasjärjestöjen arvioiden mukaan koskettavat jollakin tavalla jopa miljoonaa suomalaista.Muistisairaille ja heidän läheisilleen on tarjolla apua muun muassa Muistiliiton jäsenyhdistysten perustamissa Muistiluotsi-tukikeskuksissa. Kun omaisten vertaisryhmät aloittivat toimintansa Porvoossa ja Sipoossa tänä vuonna, osallistujien määrä yllätti jopa palvelun järjestäjät (Yle TV-Nytt 21.9.). Avuntarve on ilmeisen suuri.etenee hitaasti, ja ihminen voi elää sen kanssa 10–20 vuotta. Omaisille se tarkoittaa pitkiä jäähyväisiä, joiden aikana läheisen ihmisen koko persoona muuttuu. Samalla muuttuvat parisuhde, arki ja ystävyydet.Päällimmäinen tunne on suru, jonka moni haluaa varmasti väistää. Väsymys, kiukku ja pettymys suojaavat surun kokemiselta. Jo varhaisessa vaiheessa olisi kuitenkin hyvä puhua siitä, miten sairaus muuttaa elämää. Suremalla voi muuttaa muistoiksi kaiken sen, mikä ei enää ole mahdollista. Asioiden jakaminen ja niistä puhuminen yleensä helpottaa.Sairauden loppuvaiheessa moni omainen tuntee syyllisyyttä siitä, ettei enää jaksa hoitaa rakasta ihmistä. Omaiset tarvitsevat rohkaisua, jotta he muistaisivat pitää huolta myös itsestään.Muistisairaskin kaipaa onnistumisen ja hyödyllisyyden tunteita. Kannattaa keskittyä siihen, mitä hän vielä osaa. Vaikkei hän enää muista kuka olet, hän voi muistaa vanhan laulun sanat.Jaettu ilo ja nauru voivat elää rinnakkain surun kanssa. Suru antaa ilolle syvemmän merkityksen.