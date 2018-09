Mielipide

ja sen ­uudistamisen tarpeista on keskusteltu tänä vuonna paljon. Yksi elementti on ollut Elisabeth Rehnin Bank of Ideas -ajatus­hautomon ehdotus kaikkia koskettavan kansalaispalveluksen luomisesta.Sodan ajan joukkojen kouluttamisessa avainkysymys on, kuinka paljon ja millaista uhkaa varten joukkoja on tarpeen kouluttaa. Koulutusmäärän arviointi on sotilaspolitiikkaa ja kuuluu asiantuntijoille.Varusmiesten koulutusmäärä ei kuitenkaan määräydy yksin soti­laallisen tarpeen perusteella. Asevelvollisuudella pyritään edelleen sen sotilaallisen ulottu­vuuden lisäksi yhdistämään ja kasvattamaan kansalaisia. Tämän tavoitteen juuret ovat 1800-luvun nationalisti­sessa kansakunnan rakentamisessa.Moderni ymmärrys kansakunnasta ja sen yhtenäisyydestä luo uusia kriittisiä näkökulmia asevelvollisuuteen. Minkään palveluksen suorittaminen ei voi olla arvo itsessään, vaan palvelusmuotojen pitää aina olla turvallisuuspoliittisesti perusteltavissa.vuosisadalla 1800-luvulla ja massa-armeijoiden aikana asevelvollisuus militarisoi kansalaisuuden ja maskuliinisuuden ihanteet luomalla ajatuksen kansalais­sotilaista. Suomen suuriruhtinaskunnassa säädettiin vuonna 1878 kansainvälisen trendin mukaisesti asevelvollisuuslaki. Oman pienen armeijan sotilaallinen merkitys keisarikunnan puolustamisessa oli kuitenkin vähäinen.Ensimmäisen sortokauden aikana lakkautettu asevelvollisuus otettiin Suomen sisällissodassa valkoisten aloitteesta uudelleen käyttöön. ­Ensimmäinen asevelvollisuuslaki säädettiin vuonna 1922, mutta vasta talvisodan myötä asevelvollisuus nousi nykyiseen vahvaan ase­maansa.Asevelvollisuudella oli sotilaallisen merkityksen lisäksi kasvatus­tehtävä: sen tuli edistää valkoisen Suomen hyveitä, kuten isänmaal­lisuutta. Tuolta ajalta ja jo 1800-luvulta kumpuavat ajatukset asepalveluksesta aikuistumisriittinä.Valkoisten naisten tuli sukupuolisopimuksen mukaisesti tukea sotilaita huoltotehtävissä eikä tarttua puna-armeijan naissotilaiden tai Suomen sisällissodan joidenkin ­punakaartien naisten tavoin aseisiin. Myöhemmin yya-ajan Suomessa vahva kansallinen puolustus tuki puolueettomuuspolitiikkaa, ja suuri osa ikäluokasta suoritti varusmiespalveluksen.aikana 2000-luvulla kansallismielisyys toimii huonosti asevelvollisuuden ja maanpuolustustahdon perustana. 1800-luvulla ei vielä myöskään tunnettu sukupuolten välistä tasa-arvoa. Vain miehiä koskevan asevelvollisuuden perustelu on yhä vaikeampaa.Varusmiespalveluksen suorittava prosentuaalinen osuus ikäluokasta on pienentynyt hitaasti jo vuosikymmeniä. 1950- ja 1960-luvulla syntyneistä miehistä 87–89 prosenttia suoritti varusmiespalveluksen, mutta nykyisin sen suorittaa noin 70 prosenttia ikäluokan miehistä.Yksilökeskeinen kulttuuri ja kollektiivinen armeijainstituutio ajautuvat kauemmaksi toisistaan. Asepalvelusta on nykyaikana vaikea ­legitimoida kansallismielisyydellä. Sotaveteraanien rivien harvetessa viime sotien perintö asevelvollisuuden ylläpitäjänä ohenee.sota on kiristänyt turvallisuuspoliittista tilannetta Euroopassa ja voimistanut asevelvollisuuden entuudestaan vahvaa kannatusta Suomessa. Asevelvollisuus on tehnyt käsitteellisesti pienimuotoista paluuta Euroopassa, mutta kansallisen yhtenäisyyden luojana se on jäänyt pitkälti historiaan.Kansakunnan yhdistäminen maanpuolustuksen välineiden kautta muuttuneekin yhä vaikeammaksi. Muutokset ovat tarpeen, koska suurin osa koko ikäluokasta ei suorita asepalvelusta.Vapaaehtoisuudesta on saatu naisten vapaaehtoisen asepalveluksen kautta hyviä kokemuksia. Pienempi varusmiesmäärä vapauttaisi resursseja ja parantaisi koulutuksen laatua. Palkallinen palvelus loisi motivaation lisäksi voimakkaammat kannustimet kouluttaa ja hyödyntää asevelvollisia tehokkaalla tavalla.Näitä kysymyksiä ja muita kehityspolkuja on syytä pohtia seuraavalla hallituskaudella.