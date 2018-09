Mielipide

Perustele ja ole kohtelias: Tällaiset ovat HS:n kommentoinnin uudet ohjeet ja käytössäännöt

Rakentavan keskustelun periaatteet ja säännöt Helsingin Sanomissa

Lue juttu ja kommentoi vain sen aihetta.

Perustele näkemyksesi.

Varmista, että esittämäsi tiedot pitävät paikkansa.

Ole kohtelias ja rakentava.

Älä nälvi, ivaa, leimaa tai vääristele.

Älä yllytä vainoon tai leimaa ihmisiä uskonnon, syntyperän tai muun ominaisuuden perusteella.

Älä hauku tai halvenna millään tavalla, edes epäsuorin vihjauksin.

Mieti, ennen kuin nimeät ihmisen. Esimerkiksi rikostapauksissa julkaisemme nimiä vain silloin, kun ne on kerrottu uutisessa. Rikosten ja onnettomuuksien uhrien ja uhrien omaisten nimiä ei julkaista, ellei niitä ole mainittu uutisessa.

Vältä yksittäisen ihmisen elämään liittyvien yksityisten tietojen julkaisua, ellei näitä tietoja ole jutussa.

Älä kirjoita kommenttiisi puhelinnumeroita, sähköpostiosoitteita tai muita yhteystietoja, emme julkaise niitä.

Älä ilakoi toisten onnettomuuksilla, vastoinkäymisillä tai sairauksilla.

Älä kiroile tai käytä alatyyliä.

Älä mainosta – jätämme mainosmaiset kirjoitukset julkaisematta.