on elämäkertojen ja muistelmien julkaisemisen sesonkiaika. Kaiken maailman vaikuttajat, urheilijat ja julkkikset ovat tänäkin syksynä saaneet tarinansa kansien väliin, mutta yksi puuttuu joukosta: keskinkertainen ihminen.Keskinkertaisen ihmisen elämää valottava muistelmateos kertoisi, miten tavallisesta lapsesta kasvaa keskimittainen aikuinen, joka jalostaa keskinkertaisuutensa äärimmilleen perheen ja työpaikan puristuksessa.koulu sujuu keskinkertaisesti. Kun kaverit ilkkuvat farkkujen väärän värisiä tikkauksia, päähenkilö oppii pukeutumaan samoin kuin kaikki muutkin. Keskinkertainen istuu nörttien ja kovisten välissä koulubussin keskiosassa.Liikuntatunnilla keskinkertainen valitaan joukkueeseen keskimmäisenä.Opiskelusta keskinkertainen suoriutuu keskinkertaisin arvosanoin.Naimisiin keskinkertainen menee tilastojen mukaisessa keskimääräisessä iässä, ja lapset syntyvät tilastollisesti keskimääräisin välein.Keskinkertaisen perhe elää keskiluokkaista elämää ja nauttii siitä. Keskimäärin arki sujuu hyvin. Suurimmat konfliktit syntyvät väärinpäin asennetusta vessapaperirullasta, kalkkunaleikkeen ostamisen unohtamisesta tai huonosti suoritetusta imuroinnista.keskinkertainen on ajautuja. Hän päätyy keskijohtoon, jossa myös todennäköisesti pysyy uransa loppuun saakka. Uraloikka on keskinkertaiselle vaikeaa, koska hän ei osaa pitää meteliä itsestään.Keskinkertainen on käytännöllinen realisti. Hän ajaa järkevällä perheautolla ja valitsee Alkossa keskihintaisen viinin, joka maksaa maksimissaan 15 euroa.Asioiden reittaaminen ahdistaa keskinkertaista. Hän antaa keskimäärin kaikelle kolme tähteä, susihuonolle joskus kaksi ja erinomaiselle heikkona hetkenä neljä. Tavallisin kommentti mistä tahansa kokemuksesta on ”ihan ookoo”.ei suuremmin iloitse onnistumisista, sillä hän tietää, että ilakointia seuraa aina epäonnistuminen. Keskinkertaisen maailmassa asiat pysyvät tasapainossa.Keskinkertainen ei ole yksinkertainen. Hän tietää, että keskinkertainenkin elämä on elämisen arvoinen, mutta ei niin kiinnostava, että siitä syntyisi keskinkertaista parempi kirja.