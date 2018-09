Mielipide

on esittänyt kesä­ajasta luopumista, ja Suomessa kerätään parhaillaan Otakantaa-verkkosivuston kyselyllä kansalaisten näkemyksiä asiasta. Asiasta päättää lopulta Suomen eduskunta.Jäsenmaiden on määrä ilmoittaa päätöksestään komissiolle huhtikuuhun 2019 mennessä. Kellonaikojen siirtely saattaa jäädä Euroopan unionissa historiaan jo ensi vuoden kuluessa.siirtelystä kannattaa luopua koko EU:ssa, mutta ei ole yhdentekevää, jäädäänkö normaaliaikaan vai kesäaikaan. Kansanterveydellisistä syistä kannattaisi valita talviaika eli normaaliaika.Suomessa on läpi vuoden valoisaa aikaa enemmän iltapäivän kuin aamupäivän puolella. Jos Suomi ­valitsisi pysyvän kesä­ajan, aamut olisivat nykyistä pi­meämpiä lokakuun lopulta maaliskuun lopulle. Koska sisäinen kello tahdistuu ­aamuvaloon, pysyvän kesäajan pimeämmät ­aamut häiritsisivät sisäistä kelloa enemmän kuin nykyisin. Unirytmi muuttuisi, väsymys lisääntyisi ja mieliala laskisi.Kun univelkaa kertyy, terveys kärsii. Huonosti nukutut yöt nostavat verenpainetta, voimistavat nälän tunnetta, heikentävät sokerinsietoa ja altistavat lihomiselle. Lokakuulta helmikuulle olisi odotettavissa niin univelan, univaikeuksien kuin kaamosoireilunkin yleistymistä., joita on kymmenes­osa väestöstämme, on muita ­useammin erilaisia oireita ja sairauksia. Pysyvä kesäaika suosisi iltapainotteista päivärytmiä ja lisäisi terveysriskejä. Haitat korostuisivat aikavyöhykkeen länsilaidalla.Nykyisen talviajan valinnasta olisi hyötyä etenkin iltavirkuille. Silloin maaliskuun lopulta lokakuun lopulle ilta hämärtyisi ja ­aamu sarastaisi tunnin aiemmin kuin nykyisin.Jos valoisaa aikaa on enemmän ennen puoltapäivää kuin sen jälkeen, se edistää nukahtamista ja voi johtaa parempiin yöuniin. Nykyisin suomalaiset kärsivät univaikeuksistaan useimmiten juuri kesäisin.kesäaikaa on jo kokeiltu huonoin tuloksin eri puolilla ­Eurooppaa: Britanniassa ja Irlannissa näin tehtiin vuosina 1968–1971, Portugalissa 1990-luvulla ja Venäjällä vuosina 2011–2014.Näissä maissa ihmiset kokivat ­pysyvän kesäajan tuomat aiempaa ­pimeämmät talviaamut rasittaviksi. Tämän takia kokeilut jäivät lyhyiksi ja pysyvästä kesäajasta luovuttiin. Nyt koko EU:ssa ollaan tekemässä päätöstä, joka voi johtaa monissa maissa pysyvään kesäaikaan siirtymiseen.Pysyvästä kesäajasta olisi haittaa koko EU:n alueella, mutta haitat ovat sitä suuremmat, mitä pohjoisempana ollaan. Suomalaiset kuuluisivat siis niihin EU-kansalaisiin, jotka kärsisivät muutoksesta eniten.heinä–elokuussa toteuttamassa, ennätyksellisen suosituksi nousseessa kyselyssä 84 prosenttia vastaajista – heitä oli yhteensä 4,5 miljoonaa – kannatti kesä­aikasäännöksistä luopumista. Kielteisimmin kellonaikojen siirtelyyn suhtautuivat suomalaiset ja puolalaiset.Samassa kyselyssä Suomi oli niitä harvoja maita, joissa pysyvä talvi­aika sai enemmän kannatusta kuin pysyvä kesäaika. Kysymykseen otti kantaa lähes 42 000 suomalaista, ja heistä 60 prosenttia halusi jäädä ­pysyvään talviaikaan.Harvat EU-kansalaiset ovat tutustuneet kesäajan haittoja käsittelevään tutkimukseen, ja pysyvä kesäaika näyttää olevan Euroopassa selvästi pysyvää talviaikaa suositumpi vaihtoehto.Jos EU-päätös tai kansalliset ratkaisut tehdään mielipidemittauksiin nojaten asiantuntijalausunnoista ja tieteellisestä näytöstä piittaamatta, useimmat Euroopan maat siirtyvät luultavasti pysyvään kesäaikaan.Suomi voinee kansallisella päätöksellä valita nykyisen talviajan, vaikka EU:ssa yleisesti siirryttäisiin pysyvään kesäaikaan. Komission esityksen mukaan jäsenmaat saavat itse päättää, minkä ­aikavyöhykkeen ne valitsevat.Toisaalta Euroopan maat ovat monin tavoin sidoksissa toisiinsa, ja esimerkiksi maiden välisten aika­erojen kasvu toisi mukanaan käytännön hankaluuksia.Muiden EU-maiden ja etenkin naapurivaltioiden ratkaisut luovat mukautumispainetta myös sellaisille maille, jotka olisivat omista lähtökohdistaan toisenlaisen valinnan kannalla.