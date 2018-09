Mielipide

aikaan kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vie maailman huomiota päivittäisillä edesottamuksillaan, rakentuu tietoverkoissa kaikessa hiljaisuudessa uudenlainen strateginen pelikenttä. Sen seurauksena on tapahtumassa historiallinen muutos, joka voi johtaa autoritaarisesti johdettujen valtioiden tiivistyvään yhteistyöhön, kontrollimekanismien vahvistumiseen ja sitä myöten uuteen maailmanjärjestykseen.”Maailmaa jaetaan parhaillaan avoimeen ja suljettuun internetiin. Kilpailu käydään keskenään täysin erilaisten yhteiskuntajärjestelmien välillä”, totesi erään alustayhtiön johtaja hiljan Helsingissä.keskikesällä Nigeriassa kansainvälisessä lehdistönvapauskonferenssissa. Afrikan väkirikkaimmassa maassa käydyissä keskusteluissa ei enää puhuttu Kiinan vaikutusvallan kasvusta rakennusteollisuuden tai maanomistuksen kautta. Kiinan suurentuva valta näyttäytyikin nyt afrikkalaisesta näkökulmasta yhä enemmän digitaaliselta.Jotta voisi ymmärtää Afrikassa tapahtuvia mullistuksia, on tarpeellista kerrata viime vuosien kehitystä Kiinassa. Maan internet on suljettu ja siten lähtökohtaisesti hallituksen kontrollissa. Kiinasta on yhä vai­keampaa päästä ulkomaisiin verkkopalveluihin kiristyvien palomuuri­rajoitusten kautta. Kuten esimerkiksi Venäjä myös Kiina käyttää sosiaalisen median palveluja vaikuttamisen ja urkinnan välineinä.Kiinan hallitus aloitti valtakunnallisen tiedustelujärjestelmän Skynetin kehittämisen. Sen tavoitteena oli erityisesti kaupunkiväestön kontrolloiminen. Kymmenen vuotta myöhemmin projekti oli laajentunut koskemaan kaikkia Kii­nan alueita. Se sisälsi muun muassa kasvojentunnistusteknologian.Hallitus on käyttänyt erityisesti vähemmistökansojen asuttamia reuna-alueita digivalvonnan koekenttänä. Syy on ilmeinen; keskusvalta on jo vuosikymmeniä pitänyt voimakeinoin kurissa separatistiseksi arvioimaansa liikehdintää.Länsi-Kiinassa Xinjiangin maakunnan vuotuiset turvallisuusmäärä­rahat ovat kahden vuoden aikana kasvaneet tähtitieteellisiin mittoihin: lähes kahdeksaan miljardiin euroon, kertoi Foreign Policy -lehti kesällä.Alueen uiguuriväestöä tarkkaillaan kymmenistätuhansista kameroista niin kaupungeissa kuin maaseudullakin. Teknologiaa kytketään videoanalytiikka- ja datakeskuksiin. Ihmisoikeusjärjestöjen orwellilaisiksi kutsumat järjestelmät ovat yhteydessä poliisien tarkastuspisteisiin, joista epäiltyjä vangitaan ja osa suljetaan uudelleenkoulutusleireille.Nigeriassa monet asiantuntijat painottivat, että Afrikka on nyt Kiinan uusi koelaboratorio valvontateknologioiden kehittämisessä.Monet Afrikan maat ovat jo nyt riippuvaisia kiinalaisista teleyhtiöistä ja digitaalisista palveluista. Matkapuhelinyhtiö Transmission Holdings oli viime vuonna markkinajohtaja Afrikassa. ZTE-yhtiö puolestaan toimittaa Etiopian hallitukselle ­infrastruktuurin kansalaisten tele­liikenteen seuraamiseksi.CloudWalk Technology on tarjoamassa Zimbabwen viranomaisille kasvojentunnistusteknologian massavalvontaa varten.Afrikassa kysytäänkin aiheellisesti, pystyvätkö Kiinan kanssa sopimuksia tekevät itsevaltaiset johtajat vakiinnuttamaan valtansa hyppäämällä ennennäkemättömällä vauhdilla uusimpaan kontrollitekno­logiaan. Lisäksi pohditaan, virtaako kaikki olennainen tieto niin afrikkalaisista kansalaisista kuin infrastruktuuristakin suoraan Kiinan hallituksen turvallisuuskoneistolle.Kysymys avaa hätkähdyttävän näkymän tulevaisuuteen. Isoveli voisi ohjata vasalli­valtioitaan käytännössä rajattoman, yksilöön asti ulot­tuvan käyttäytymistiedon avulla.Tällainen pohdinta voisi tuntua harhaiselta ilman Yhdysvaltojen viranomaisia koskeneita Snowden-vuotojen paljastuksia sekä tietoja Venäjän yrityksistä vaikuttaa Yhdysvaltojen presidentinvaaleihin.parikymmentä prosenttia maailman asukkaista elää olosuhteissa, joissa internetin käyttö on vapaata ja turvallista, arvioi Freedom House -järjestö raportissaan. Selvityksessä kannetaan globaalia huolta Kiinan lisäksi Venäjästä.Onkin mahdollista, että railo avointen ja suljettujen yhteiskuntamallien välillä kasvaa, kun sääntöjä uudelle suurelle pelille ei ole.