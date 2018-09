Mielipide

Helsingin omakotialueita uhkaa ränsistyminen

Helsingin kaupunki

on uusimassa keskeisten omakotialueiden vuosina 2020 ja 2021 päättyviä vuokrasopimuksia. Vuokrat ovat kaupunkiympäristölautakunnan esityksen mukaan nousemassa moninkertaisiksi. Uusi vuokrataso vaarantaa asukkaiden maksukyvyn ja siten alueiden rakennusten ja pihojen kunnon sekä alueiden sosiaalisen rakenteen.Esityksen mukaan uudet vuokrat perustuvat alueiden merkittävästi kohonneeseen arvoon. Tämän voi kyseenalaistaa. Kaupunki on halunnut pitää nämä omakotialueet vuokratontteina. Näitä tontteja ei voi ostaa. Jos ne olisivat ostettavissa ja niille voisi rakentaa uutta asuntokantaa, niille voisi määritellä hinnan toteutuneiden tonttikauppojen perusteella.Kaupungin esittämät ja konsulttien laatimat ”viralliset arviot” ilmeisesti perustuvatkin juuri tähän näkemykseen, että vuokra-alueiden tonttien arvo olisi rinnastettavissa omistustonttien arvoon. Näinhän ei ole, ja siksi mitään valideja tontinhinta-arvioita tai markkinahintoja ei ole olemassa.Kaupunki on tämän tosiasian maaomaisuuden hallintapolitiikallaan tavallaan hyväksynyt.Monet joutuvat luopumaan kotitaloistaan, mutta suuri osa vuokralaisista haluaa sinnitellen jatkaa vuokrasuhteessa. Kun vuokra nousee usealla sadalla eurolla kuukaudessa, kaikilla ei riitä rahaa kunnossapitoon. On suuri vaara, että alue taloineen ja pihoineen ränsistyy. Se taas voi johtaa loputtomaan riitelyyn kaupungin kanssa kunnossapitovelvoitteesta.Se, ettei valideja hinta-arvioita ole olemassa, antaa mahdollisuuden irrottautua näistä ”virallisista arvioista” ja vaadituista prosentuaalisista nimellistuotoista. Kyse on siitä, millaiset omakotialueet kaupunki haluaa. Haluaako kaupunki, että näiden alueiden kauneus, kulttuurihistoriallinen arvo ja sosiaalinen rakenne säilyvät?Tulevien vuokrien taso pitää kohtuullistaa yhdenvertaisuuden nimissä samalle tasolle kuin vuosina 2009 ja 2015 uusituissa sopimuksissa, nyt esitetyn ja näihin verrattuna lähes 30 prosenttia korkeamman vuokratason sijaan. Ovathan asuintonttien hinnat Helsingissä näiden vuosien jälkeen jopa hieman laskeneet.Emme vaadi erityiskohtelua, vaadimme vain oikeudenmukaisuutta. Olisi kummankin osapuolen edun mukaista, ettei oikeutta ja kohtuutta tarvitse hakea oikeustoimin.