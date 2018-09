Mielipide

Vauvan kanssa liikkuvat äidit ovat vapaata riistaa ventovieraiden ilkeille kommenteille

Olin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

yksitoista kuukautta vanhan tyttäreni kanssa ruokakaupassa. Lapseni odotti rattaissa tutti suussa, kun pakkasin ostoksia. Samassa kuulin takaani äänen: ”Nyt pitää jo jättää tutti pois.” Hämmentyneenä käännyin ympäri ja näin vanhemman rouvashenkilön, joka toisti mielipiteensä lapseni tutista. Hänen mielestään lapseni oli ihan liian vanha syömään tuttia. Lapseni ikää hän ei tiennyt.Pari kuukautta aikaisemmin kävelin Helsingin keskustassa rattaita työntäen. Lapseni nukkui päiväunia rattaissa. Kun minulla oli hetkinen omaa aikaa, selasin kännykkääni. Ohi kävellyt herrashenkilö katsoi asialliseksi kommentoida valintaani: ”Pitääkö sitä kännykkää jatkuvasti räplätä?”Ystäväni vauva nukkui vaunuissaan. Auringon säteiltä lasta suojasi ihan tavallinen vaunuverho. ”Saako se edes happea tuolla?” kysyi kauhistunut vanhempi rouva kovaan ääneen ystävältäni.Toisen ystäväni vauva alkoi itkeä bussimatkalla neuvolasta kotiin. Bussissa vauvaa ei ole turvallista nostaa vaunuista ja alkaa imettää, joten ainoa vaihtoehto oli antaa vauvan huutaa muutaman pysäkinvälin ajan. Rouva takapenkiltä arvosteli kovaan ääneen ystävääni huonoksi äidiksi.Ennen kuin sain lapsen, en ollut koskaan törmännyt itseäni tai käytöstäni ääneen arvosteleviin tuntemattomiin ihmisiin. Vaikuttaa siltä, että äidit ovat vapaata riistaa ilkeille tai arvosteleville kommenteille. Miksi ihmeessä?Ymmärrän hyvin, että sivulliset puuttuvat, jos lapsi on vaarassa. Täysin tavanomaiset kasvatuspäätökset tai äidin käyttäytyminen silloin, kun lapsi ei ole hereillä tai läsnä, on kuitenkin äidin oma asia.Jos tarvitsen neuvoja, pyydän niitä. Muuten toivon, että niin äideille kuin isillekin annettaisiin kasvatusrauha. Vanhemmuus on ihan tarpeeksi haastavaa ilman ulkopuolisten arvosteluakin.