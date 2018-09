Mielipide

Kimi Räikkösen outo vetovoima hämmentää – onko se aitoutta?

Kun

Olin

Suosio

Ari Mennanderin kirjoittama Teemu Selänteen elämäkerta rikkoi vuonna 2014 kaikki urheilu­kirjojen myyntiennätykset, vahva kanta oli, että enää ei löydy suomalaista urheilijaa, josta tehty kirja pääsisi lähellekään tätä.Jo ennen Selänteen kirjan ilmestymistä kirjailija Kari Hotakainen oli ehdottanut kirjan tekemistä formulakuski Kimi Räikkösestä. Lopulta kirja tehtiin – ja lopun voi jo sanoa olevan historiaa. Tuntematon Kimi Räikkönen -kirjaa on myyty yli 100 000 kappaletta, siis yli 20 000 enemmän kuin Teemu-kirjaa.Mistä Räikkösen suuri suosio johtuu? Suosio ei koske vain Suomea, sillä Räikkönen on esimerkiksi Kiinassa ylivoimaisesti suosituin formulakuski.Hotakainen sanoo, että Räikkönen ei puhu mitään. Se tekee hänestä kiinnos­tavan. Oikeastaan se on ennemminkin siten, että Räikkönen ei kerro mitään.yksi kuudesta ”valitusta”, jotka saivat haastatella Räikköstä viiden ­minuutin ajan kirjan julkistamistilaisuudessa. Kovin monta kysymystä en ehtinyt esittää, sillä Räikkösen vastaukset olivat pitkiä, mutta loppujen lopuksi sisältöä ei ollut juuri nimeksikään. Parhaiten jäi mieleen, että kaikki ajamisen ulkopuolinen formulakuvioissa on turhaa. Lisäksi jäi mielikuva, että Räikkönen vaikutti mukavalta sälliltä.Räikkösen suosio ei myöskään perustu menestykseen. Hänellä on yksi F1-mestaruus sekä joitakin osakilpailuvoittoja. Esimerkiksi Mika Häkkisellä on kaksi mestaruutta, mutta häneen ei ole kohdistunut samanlaista fanitusta.Yhtenä selityksenä suosiolle on aitous. Räikkönen on yhä sama autonasentajan koulutuksen kesken jättänyt jamppa, jo­ka laulaa karaokea ja joka aiemmin juhli ankarasti. Nyt hän on keskittynyt perhe-elämään, mistä myös tulee fanipisteitä.Sen sijaan sillä ei ole vaikutusta, että Räikkönen perheineen asuu Sveitsissä käsittämättömän suuressa talossa ja elää aika lailla epätavallista elämää.ei myöskään hiivu ensi vuonna, vaikka Räikkösen menestys heikommassa tallissa jäisi vaisuksi. Jos Räikkönen vastoin odotuksia ottaa vaikkapa palkintosijan jossain osakilpailussa, fanit ympäri maailmaa hihkuvat onnesta soikeina.Räikkösen suosio on joka tapauksessa hämmentävää. Heppu ajaa autolla kovaa – sekä radalla että myös liikenteessä ainakin ulkomailla – ja lohkaisee välillä jotain hillitöntä. Ja se riittää.Mitä tästä opimme? Kenties sen, että Räikkösen kirjan myyntiä ei ainakaan mikään urheilukirja riko. . .