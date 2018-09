Mielipide

pankkijärjestelmään luotiin kymmenen vuotta sitten puhjenneen finanssikriisin jälkeen uusi kriisinratkaisumekanismi. Sen avulla pyritään huolehtimaan siitä, että pankit eivät ajautuisi ongelmiin ja että kriisit – mikäli niitä kaikesta huolimatta ilmenee – kyetään ratkaisemaan tehokkaasti.Finanssikriisissä valtiot ja keskuspankit joutuivat pelastamaan pankkeja. Sen jälkeen oli selvää, että ­koko pankkitoiminnan sääntely ja toimivuus piti arvioida uudelleen. G20-ryhmä ja sen yhteyteen perustettu finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmä (Financial Stability Board FSB) loivat kriisinratkaisulle uudet suuntaviivat. Kullekin maalle tai alueelle haluttiin toimiva kriisinratkaisuviranomainen, jolla on riittävät toimivaltuudet.EU:n pankkiunioniin päätettiin vuonna 2014 perustaa EU:n kriisinratkaisuneuvosto. Nyt vuonna 2018 euroalueen kriisinratkaisuneuvostossa Brysselissä on yli 300 työn­tekijää. Tämän lisäksi jokaisessa maassa on oma rahoitusvakaus­virastonsa.mekanismin tavoitteena oli, että mahdollisen pankkikriisin kustannukset eivät tulevaisuudessa kaatuisi veronmaksajien hoidettaviksi vaan jäisivät pankkien omistajien ja velkojien vastuulle.Vakavaraisuusongelmien kanssa painiville pankeille oman pääoman ja joidenkin velkojen alaskirjaus ja tiettyjen velkojen konvertointi omaksi pääomaksi on tärkeä työ­kalu. Näin toteutuu sijoittajavastuu eli sijoittajien ensisijainen tappio kriisin hetkellä. Pankkien taatut talletukset pidetään kuitenkin turvassa 100 000 euron rajaan saakka.Lisäpuskuriksi päätettiin perustaa kriisinratkaisurahasto. Rahastoon kerätään vähintään prosentti taatuista talletuksista vuoden 2023 loppuun mennessä. Nyt rahastoon on kerätty 24,9 miljardia euroa.Lisäksi jäsenmaiden kanssa on ­sovittu 55 miljardin euron väliaikaisesta rahoitusjärjestelystä, joka on käytössä vuoteen 2023 saakka. Sen jatkoksi luodaan pankkiunionin yhteinen hätärahoitus. Uuden kehikon mukaisesti kaikki kustannukset veloitetaan viime kädessä pankeilta.kriisinratkaisukehikkoa on jo käytetty pankkien ongelmien rat­kaisemiseen. Espanjalainen Banco Popular ajautui ongelmiin, ja ne ratkaistiin kesäkuussa 2017. Myöhemmin kahta italialaista pankkia päätettiin olla auttamatta niiden ongelmissa, ja Italian viranomaiset ajoivat pankit alas.Kriisinratkaisusuunnitelmien avulla pystytään identifioimaan kriisinratkaisun pullonkaulat. Kriisinratkaisuneuvosto laatii suunnitelmat yli sadalle suurimmalle pankille, ja paikalliset viranomaiset laativat suunnitelmat muiden pankkien osalta.on suunnitelmat kriisin­ratkaisukehikon edelleen kehittä­misestä. Työpöydällä on rahaston ­hätärahoituksen vieminen loppuun ja yhteisen talletussuojajärjestelmän kehittäminen.Pankkiunioni voi myös laajentua ja vahvistua. Tanska ja Ruotsi ovat muodostaneet työryhmän asiaa selvittämään. Tiedossa on, että euro­alue voi joskus laajentua uusilla ­jäsenmailla. Myös Nordean pääkonttorin siirtyminen Ruotsista Suomeen ja Nordean tulo sitä kautta pankkiunionin piiriin on osoitus kehikon toimivuudesta.Pankkien toiminnan luonteen vuoksi yksittäisillä pankeilla saattaa olla tulevaisuudessakin suuria ongelmia, ja myös uuden finanssi­kriisin mahdollisuus on olemassa. Pankkien tila on kuitenkin nyt aiempaa vakaampi.EU:n ja pankkiunionin kriisin­ratkaisumekanismi on nyt valmiina, ja tarvittaessa se pystyy auttamaan annetuilla työkaluilla yksittäisiä kriisipankkeja.tilanteessa pitävän kriisin­ratkaisurakenteen luomisen kustannukset voisivat olla suurempia kuin siitä saadut hyödyt.Suurimmat pankit ovat niin suuria, ettei niitä pidä päästää likvi­diteettiongelmiin. Uusi mekanismi ja sen kriisinratkaisuviranomainen pystyvät kuitenkin hyvällä kriisinratkaisusuunnittelulla ja pankeille luotavilla puskureilla estämään suuren pankin ajautumisen kriisiin. Ja jos tällainen kriisi kuitenkin puh­keaisi, se pystyttäisiin tehokkaasti ja nopeasti ratkaisemaan.Kriisivalmius on nyt paremmalla tasolla kuin ennen vuotta 2008. ­Hyvä suunnittelu ja parannettu valmius tähtäävät siihen, että finanssikriisin ei jouduttaisi uudelleen.