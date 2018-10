Mielipide

Suomen on puolustettava vesiensuojelua EU:ssa

”Vesi

Vesipuitedirektiivin

Suomessa

Hallituksen

Tulevalla

ei ole tavallinen kaupallinen tuote, vaan pikemminkin perintö, jota on sellaisena suojeltava, puolustettava ja kohdeltava.”Tämä ei ole ote luontojärjestön ohjelmajulistuksesta vaan kirjaus EU-laissa.EU-maat sitoutuivat jo 18 vuotta sitten vesipuitedirektiivillä saattamaan kaikki vesistönsä hyvään ekologiseen tilaan vuoteen 2015 mennessä. Alkuperäistä takarajaa on siirretty pariinkin otteeseen, ja se on nyt vuodessa 2027.toimivuutta tarkastellaan parhaillaan EU:ssa. EU-komissio arvioi, soveltuuko direktiivi tarkoitukseensa vai tarvitaanko siihen muutoksia.Wienin vesikonferenssissa syyskuun lopulla kävi ilmi, että valmistelun aikana useiden EU-maiden edustajat ovat ehdottaneet direktiivin takarajan siirtämistä jopa vuoteen 2045. Myös Suomi on niiden maiden joukossa, jotka keskustelisivat takarajan siirtämisen tarpeellisuudesta.on ilahduttavan paljon hyvässä ja jopa erinomaisessa tilassa olevia vesistöjä. Erityisesti rannikkoalueilla on kuitenkin vesistöjä, jotka eivät täytä hyvän tilan kriteerejä.Suomella – kuten muillakin EU-mailla – on hyvin tiedossa, miten kunkin vesistön hyvä ekologinen tila saavutettaisiin, sillä lähes kaikille vesistöille on tehty tarkat vesienhoitosuunnitelmat. Keinoja vesistöjen hyvän tilan saavuttamiseksi ovat muun muassa maa- ja metsä­taloudesta sekä haja-asutuksen jätevesistä aiheutuvan kuormituksen pienentäminen ja vaelluskalojen kulkua haittaavien nousuesteiden poistaminen.On huolestuttavaa, miten laiskasti EU-maat ovat toteut­taneet vesienhoitosuunnitel­miaan tilanteessa, jossa ma­kean veden ekosysteemit ovat maapallomme uhatuimpia. Vesipuitedirektiivi on erittäin tärkeä oikeudellinen väline, jonka avulla makeita vesiä ja niiden lajistoa voidaan suojella. Suunnitellut vesienhoitotoimet on toteutettava ennen vuotta 2027.kärkihankkeet ­ravinteiden kierrätyksestä ja ­vesien- ja merenhoidosta sekä vesiensuojelun tehostamis­ohjelma ovat erittäin terve­tulleita vesien tilan parantamiseksi. On kuitenkin tärkeää ­kehittää pitkäjänteisempi jär­jestelmä, jossa vesienhoidon rahoitus ja toteuttaminen varmistetaan. Jos direktiivin takaraja jälleen siirtyy, se on vesiluonnon kannalta kestämätöntä.EU:n puheenjohtajamaalla Suomella on oltava selkärankaa huolehtia Euroopan vesien hyvästä tilasta. Direktiiviä ei tarvitse muuttaa, ja paljon on tehtävissä ennen nykyisen tavoiteajan umpeutumista.Myös kansalaiset voivat vaikuttaa vesiä suojelevan direktiivin säilyttämiseksi. EU:n kansalaiskuuleminen on käynnistynyt, ja mielipiteensä voi antaa maaliskuun loppuun saakka. Yhdessä saamme kuuluviin vahvan viestin: näpit irti vesilaista!