Rikkaat ovat aina olleet Ruotsissa omaa luokkaansa – ja kahtia­jaon jyrkkyys näkyy nyt hallitus­neuvotteluissa

tiedämme, että meistä länteen sijaitsee oikeamielinen kansankoti, jossa asiat selviävät aina maltilla ja puhumalla, ihan vain olemalla kohtuullisesti lagom. Miksi Ruotsi siis nyt kärvistelee hallituskriisissä ja puolueet ovat heittäytyneet niin äkkivääriksi, etteivät mahdu samaan pöytään?Ruotsalaisella äkkivääryydellä on pitkä historia. Maan talousmenestys synnytti 1900-luvulla niin ison työväenluokan, ettei demarien tarvinnut tehdä kompromisseja. Puolue hallitsi voimaperäisesti vuosikymmeniä ja rakensi hyvinvointivaltion. Oikeisto piti päänsä alhaalla, puri hammasta, kirosi Olof Palmea ja maksoi korkeita veroja vastineeksi siitä, ettei yrityksiä kansallistettu.Tämä traumaattinen historia vaikuttaa siihen, että oikeiston ja vasemmiston ero on ollut jyrkkä.Ruotsissa on aina ollut vahva porvaristo: omistaminen on yllättävän keskittynyttä ja rikkaat omaa luokkaansa. On arvioitu, että varakkain kymmenys omistaa noin 66 prosenttia omaisuudesta, kun Suomessa luku on noin 46 prosenttia. Credit Suisse laski, että Ruotsissa on kaksi prosenttia maailman miljonääreistä – huima luku kymmenen miljoonan asukkaan maassa.yliopiston professori Mikael Holmqvist on nostanut tutkimuksissaan esiin ruotsalaista talouseliittiä. Hän vietti viisi vuotta Tukholman liepeillä varakkaassa Djursholmissa, istui illallisilla ja kävi kouluissa. Holmqvist kuvaa omalla alueellaan elävää itsetietoista eliittiä, jonka tunnistaa paitsi varallisuudesta ja arvotaloista myös korkea­otsaisesta moraalista ja hienostuneesta käytöksestä.Tämä talouden eliitti vihkii myös uudet sukupolvet omaan piiriinsä. Holmqvistin tuore kirja Tukholman Handelshögskolanista kuvaa, kuinka eliittikoulu tarjoaa verkostoja valikoiduille opiskelijoille, joiden pitää allekirjoittaa kouluun tullessaan vaiti­ololupaus. Varakkaat suvut ovat koulussa aktiivisia. Yksi saavutuksista on ”taloustieteen Nobel”, palkinto, joka oli Handelsin aloite ja jota pitkään jaettiin koulun tiloissa.Nyt eroja eri todellisuuksien välillä kärjistää myös tuloerojen kasvu. Kun markkinoita on vapautettu, tuloerot ovat kasvaneet nopeammin kuin missään muussa OECD-maassa. Eniten ansaitsevan kymmenyksen tulot ovat nousseet 1990-luvulta lähtien 60 prosenttia, mutta alimman kymmenyksen tulot vain 20 prosenttia. Vuonna 1980 rikkain prosentti tienasi neljä prosenttia kaikista tuloista, vuonna 2012 luku oli jo seitsemän prosenttia.Kun markkinoita on vapautettu 1990-luvulta, ne ovat tahkonneet talouskasvua. Samalla erot kuitenkin kasvavat. Alueetkin jakautuvat rikastuviin ja köyhtyviin, ja sosiaalinen liikkuvuus vaikeutuu. Etenkin maahanmuuttajat ovat usein eristäytyneet omille köyhille alueilleen.Markkinavoimien rohkaiseminen toi 2000-luvulla politiikkaan vielä yhden jyrkän joukon lisää.oikeisto pääsi vihdoin vuonna 2006 hallitukseen, se teki joukon oikeaoppisia rakenteellisia uudistuksia, joiden piti ”kannustaa työntekoon” ja ehkäistä sosiaaliturvan ”passivoivaa” vaikutusta. Frederik Reinfeldtin hallitus alensi vakitöissä olevien verotusta ja kiristi työelämän ulkokehällä olevien sosiaaliturvaa. Uudistukset heikensivät selvästi jälkimmäisen ryhmän asemaa, ja samaan aikaan vuoden 2008 talouskriisi vaikeutti työllistymistä. Taloustieteilijät Johanna Rickne ja Olle Folke ryhmineen selvittivätkin äskettäin, että uudistuksissa hävinneet ihmiset äänestivät ruotsidemokraatteja nostaen puolueen nopeasti todella pienestä suureksi.esimerkki näyttää, että markkinaehtoiset uudistukset saavat aikaan sekä talouskasvua että kasvavia kuiluja. Ruotsi on edelleen yksi maailman tasa-arvoisimpia maita ja sen talous on vahva, mutta nyky­tahdilla voi käydä niin, että Ruotsi ei enää ole tasa-arvon johtotähti. OECD suosittaakin nyt Ruotsille eriarvoisuutta vastaan taistelemista.Me tietenkin toivomme Ruotsille onnistumista sekä erojen torjumisessa että hallitusneuvotteluissa.Suomessahan olisi vastaavassa tilanteessa neuvoteltu muutamassa päivässä jokin näppärä ja ennakkoluuloton ratkaisu, ja keksitty sille yhteistuumin jokin kiva nimi kuten punamulta, sateenkaari, sixpack tai ihan vaan kolme ässää. Joten tässä vaiheessa voimme kaikki vain lähettää lämpimiä peukutuksia lahden toiselle puolelle. On yksi asia joka auttaa aina: puhukaa toisillenne.