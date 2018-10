Mielipide

EK siirsi itsensä katsomoon

Suomen Yrittäjät

ay-liikkeen tälle päivälle julistamat lakot lähestyivät, yhteiskunnan toimijoiden asemat ja strategiat alkoivat selkiytyä.Juha Sipilän (kesk) hallitus on ollut suopea suuryritysten edunajajalle, ­EK:lle. Järjestö on saanut läpi toiveitaan niin vero- kuin työ­markkina­kysymyksissäkin. Tällä kertaa EK ei tullut puolustamaan hallituksen esitystä, joka helpottaisi irtisanomista. Ei järjestö uudistusta ihan vastustanutkaan. ”Elinkeinoelämän keskusliitto vetoaa kiistan molempiin osapuoliin eli hallitukseen ja palkansaajajärjestöihin, että ne nopeasti löytävät asiassa ratkaisun”, EK kertoi kätevästi muotoillussa lausunnossaan, jolla se siirsi itsensä katsomoon., SY, sen sijaan asemoi itsensä selvästi hallituksen rinnalle. Yrittäjät kertoivat, että uudistus on tarpeen ja ay-liike toimii vastuuttomasti.Päällimmäinen selitys on tietysti se, että jälkimmäinen järjestö ajaa pienyrittäjien etua ja irtisanomista on tarkoitus helpottaa pikkufirmoissa. Ja kun kerrankin hallitus ojentaa kättään SY:lle, onhan siitä pakko kiitellä.Mutta on asetelmassa muutakin. Ylityökiellot ja lakot iskevät kipeästi suuryrityksiin. Niissä ay-liikkeellä on valtaa, joten työntekijäosapuolen kanssa tulee olla väleissä. Suuryrityksetkin kaipaavat työvoimaa, mutta tämän uudistuksen työllisyysvaikutuksista ei ole tietoa.Periaatteen tasolla EK ei voi hyväksyä sitä, että ay-liike yrittää pysäyttää hallituksen, mutta käytäntö on toinen. Porvaripuolueista hyötynyt EK ei mieluusti puolusta taistelua, joka voi edistää vaalien alla demarien etua. Sdp:n verolinjauksista kun pystyy päättelemään, ettei yritysmaailman elämä demarivetoisen hallituksen aikana olisi auvoista.EK:ta painaa myös se, että lakiuudistus voi olla suuryrityksille jopa haitallinen. Työtuomioistuin ottaa jo huomioon yritysten koon, kun se pohtii riitautettuja irtisanomisia. Etelärannassa lasketaan, että jos lakiuudistuksella tehdään selvä raja yrityskoon mukaan, voi käydä niin, että irtisanomiskynnys voi pysyä ennallaan tai hieman laskea pienyrityksissä ja vastaavasti nousta suurissa, jos irtisanomisia pohditaan oikeudessa. Yrityskoon mukainen ero kun on saatava aikaiseksi.arvo on siis EK:lle parhaimmillaan nollan tuntumassa. Lakkojen sekä yhteistyösuhteiden murenemisen arvo on vahvasti miinusmerkkinen.Suuryritysten ja pienyritysten etujen ajajat asemoitunevat tämän kiistan jälkeen entistä etäämmälle toisistaan.