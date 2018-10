Mielipide

Lastensuojelun pitää tukea itsenäistä elämää

Annika Saarikko (kesk) on esittänyt lasten­suojelun ongelmien korjaamiseksi lasten­suojelulain muutosta, joka tekisi sijoitettuina olevien lasten kuulemisesta pakollisen osan valvontaviranomaisten tarkastus­käyntejä. Sosiaali- ja terveys­ministeriö aikoo myös lisätä valvontahenkilöstön määrää ja uudistaa valvonnan toimintatapoja. Oletuksena on, että valvontaa lisäämällä voidaan kitkeä laittomia toimintatapoja.Lastensuojelun vakavat ongelmat ovat olleet tiedossa pitkään. Apu­laisoikeusasiamiehen määräämä tarkastuskäynti koulukotiin Muhoksella on tuonut kaivattua vauhtia keskusteluun, mutta keskustelu on vaarassa joutua väärille urille.Suomessa ja muissa Pohjoismaissa kertovat systemaat­tisesti, että lastensuojelulaitoksiin ­sijoitetut lapset kohtaavat tavalli­sesti monenlaisia vakavia vaikeuksia myöhemmässä elämässään.Seurasimme tutkimuksessamme kaikkia vuonna 1987 syntyneitä suomalaisia, ruotsalaisia ja tanskalaisia 23 vuoden ikään saakka. Kodin ulkopuolelle sijoitetuista lap­sista vain alle puolet suoritti joko ylioppilastutkinnon tai ammatti­koulun. Kaikkein todennäköisimmin tutkinto jäi suorittamatta niiltä, jotka sijoitettiin kodin ulkopuolelle ensimmäisen kerran teini-iässä. Juuri näitä nuoria sijoitetaan lasten­suojelulaitoksiin.Sijaishuollon keskeisenä tavoitteena tulisi olla lasten tukeminen itsenäiseen selviytymiseen aikuisina. Tämä vaatii yhä selvemmin toisen asteen tutkinnon suorittamista. Tutkinnon puuttuminen vaikeuttaa elämää dramaattisesti.Tutkinnon suorittaminen sen sijaan suojaa sijaishuollossa olleita lapsia monilta sosiaalisilta ja terveydellisiltä ongelmilta, kuten työttömyydeltä, toimeentulotuen pitkä­aikaiselta käytöltä, mielenterveysongelmilta ja teinivanhemmuudelta. Tutkimukset ovat osoittaneet näiden ja muiden ongelmien olevan yleisiä laitoksiin sijoitetuilla lapsilla.ottaa vastuun huostaan otetun lapsen turvallisesta kasvuympäristöstä ja tulevaisuuden mahdollisuuksien turvaamisesta. Tulokset kertovat, että nykyiset lastensuojelutoimet epäonnistuvat tässä tehtävässä aivan liian usein.Kun otetaan huomioon valvontaviranomaisten vähäiset resurssit, valvonnan lisäämistä voidaan pitää tarpeellisena. Valvonta tulisi kuitenkin ymmärtää laajemmin kuin vain laittomien toimintatapojen kitkemisenä. Lastensuojelulaitosten valvonnan uudistamisessa olisi tärkeä miettiä, miten valvonta voi tukea laitoksia onnistumaan nykyistä paremmin toiminnassaan.Lastensuojelun valvontaa ja toimintatapojen kehittämistä tulisi tarkastella sen mukaan, miten sijaishuolto edistää lastensuojelulain tarkoitusta. Valvonnan uudistamisen ei tulisi johtaa lastensuojelulaitosten jo ennestään kuormittuneiden työntekijöiden lisärasitukseen kiristyneen valvonnan vuoksi.Valvonnan tehtävänä olisi seurata laitoksessa asuvien lasten tilanteen kehitystä, raportoida siitä sekä kysyä, onko sijaishuollossa edistytty lapsen kannalta oleellisten tavoitteiden saavuttamisessa.Valvonnan lisäksi tarvitaan muun muassa koulutusta, työnohjausta ja johdon tukea. Työvoimaa on saatava lisää.ongelmista on keskusteltu koko sen ajan, kun kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten lukumäärä on runsaan 20 vuoden aikana kaksinkertaistunut. Nyt tarvittaisiin rohkeita uusia avauksia.Voisimme ottaa esimerkkiä Tanskasta, jossa sijoitettujen lasten ja nuorten mielipiteitä ja kokemuksia olosuhteistaan, ongelmistaan ja hyvinvoinnistaan kartoitetaan säännöllisesti toteutettavan kyselyn avulla. Sosiaali- ja terveysministeriö voisi tehdä tai teettää Suomessa vastaavan kyselyn, joka tuottaisi vuosittaista seurantatietoa sijoitettujen näkökulmasta.Toinen konkreettinen keino olisi kannustaa lastensuojelulaitoksia tukemaan sijoitettuja koulutuksen suorittamisessa ja työelämään kiinnittymisessä. Kannustimena voisivat olla esimerkiksi palkkiot, joita maksettaisiin laitoksille sen mukaan, kuinka moni nuori on suorittanut tutkinnon tai työllistynyt.Tärkeää on miettiä keinoja, jotka vaikuttavat lastensuojelussa olevien elämässä nykyistä paremmin aina aikuisuudessa asti.