Mielipide

Jokamiehenoikeudet pitäisi rajata vain suomalaisille

Suomen Latu

haluaa Suomen jokamiehenoikeudet Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon. Tätä virhettä ei pidä tehdä.Olen matkaopas ja vedän ­patikkaretkiä ulkomaalaisille. Olen nähnyt, kuinka moni ulkomaalainen ei tiedä, miten Suomen luonnossa pitäisi käyttäytyä.Vesilintupoikuetta on heitelty kivillä, ja rannalla lepäilevää suomalaisperhettä on menty kuvaamaan metrin päästä. ­Sateen sattuessa ryhmän matkanjohtaja on ehdottanut, että mennään läheiseen taloon ­pitämään sadetta. Ryhmässä oli neljäkymmentä matkailijaa.Pahimpia ovat silti omatoimimatkailijat. He eivät läheskään aina ­ymmärrä, miten suoma­laisessa metsässä toimitaan vastuulli­sesti. Kulovaroitukset eivät heitä tavoita kielimuurin takia.Karmein tilanne oli kuluneena hellekesänä, kun Saimaan ­Ilkonsaaressa poltettiin iloisesti nuotiota muutaman kymmenen metrin päässä lähimmästä puisesta skiitasta.Samaiseen saareen on joku ulkomaalainen melontaretkien järjestäjä rakentanut puuseen asiakkailleen.Oma lajinsa ovatkin ulko­maiset matkanjärjestäjät, jotka myyvät Suomea itse keksimillään ehdoilla. Lapissa eräs matkanjärjestäjä myi yöpymisiä Metsähallituksen kämppiin, jotka ovat kaikille vapaita eikä niitä voi varata. Sitten tuli kova mekkala, kun ryhmän piti poistua kämpästä uusien tulijoiden tieltä.Jokamiehenoikeuksiakin aletaan myydä, jos ne päätyvät ­koko maailman tietoisuuteen. Eivätkä nämä myyjät ole suomalaisia.”Kell’ onni on, se onnen kätkeköön” – näihin Eino Leinon sanoihin kiteytyy suuri viisaus. Otetaan jokamiehenoikeudet omaan hallintaamme ja rajataan ne vain Suomen kansalaisille. Silloin me saamme niistä hyödyn ja homma pysyy kontrollissa. Tämä ei ole pelkästään edunvalvontaa vaan myös turvallisuuskysymys.Sen sijaan, että markkinoimme kauniita maisemiamme, julkaisemme karttoja ja reitti­oppaita, pitää ruveta myymään valmiita, opastettuja retkiä. Näin turvaamme oman luontomme, saamme matkailutuloja ja takaamme matkailijan turvallisuuden.