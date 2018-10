Mielipide

Suomessa työntekijää pidetään riskinä, muualla maailmassa voimavarana

Suomessa

on kummallinen näkemys työn­tekijöistä. Työntekijä on työnantajalle ensi sijassa riski. Toiseksi työntekijä on kustannus. Työntekijöitä pitää hallita, ja siksi meillä on henkilöstöhallinto.Muualla maailmassa työntekijät ovat yrityksen voimavara – human resource. Heidän varassaan on yhtiön tuotteiden ja ­yhtiön arvon nostaminen.Irtisanomista koskevassa keskustelussa on kokonaan jätetty pois toisen osapuolen eli työntekijän ottama riski, kun hän valitsee työnantajan eli työ­paikan. Riski liittyy muun ­muassa palkanmaksuun, asial­lisiin ohjeisiin ja muiden työntekijöiden osaamiseen.Kaikista näistä on voitu antaa harhaanjohtavaa tietoa, ja työntekijä on loppujen lopuksi tehnyt väärän valinnan.Tilanne voi johtaa irtisanomiseen tai ­irtisanoutumiseen, mutta onko kärjistynyt tilanne työntekijän vika?Puolitutulle kävi niin, että ­hänelle kerrottiin ensimmäi­senä työpäivänä, ettei hänet ­rekrytoinut henkilö ollut enää yhtiön palveluksessa eikä sen vuoksi häntäkään enää tarvittu. Tätä kutsutaan koeaikapuruksi.Pienten yritysten on vaikea palkata hyviä työntekijöitä, ­koska tulevaisuus on niissä epä­varma. Palkanmaksu takkuilee, johtaminen ei aina ole asiallista ja työntekijä ajautuu herkästi perheen kiistojen keskelle. Kun tähän painolastiin lisätään vielä uhka entistä löysemmästä irti­sanomisesta, on vaikea nähdä ryntäystä pienyrityksiin.Pienyrityksille ei ole eduksi, jos niiden ainoa työntekijä vain odottaa hetkeä siirtyä mihin tahansa parempaan työpaikkaan.