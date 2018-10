Mielipide

Kansallispuistojen autiotupia lahoaa ja nuotiopuuliitereitä ammottaa tyhjinä – Suomen retkipaikat tarvitsevat

perjantaina Urho Kekkosen kansallis­puistossa juhlittiin. Metsähallitus vihki patikoijien käyttöön uudet portaat, jotka johtavat Kiilopää-tunturin laelle Inarin ja Sodankylän rajalla.Vanhat portaat olivat lahonneet käyttökelvottomiksi. Askelmat tunturille tarvitaan, koska Kiilopää on suosittu retkikohde, ja kasvikerros kuluu puhki vaelluskenkien alla. Ja portaiden avulla lapset ja vanhuksetkin jaksavat perille.Siperianlehtikuusilankusta vasaroitiin Kiilopäälle 101 askelmaa.Kaikki siis hyvin?Ei. Portaat olisivat jääneet tekemättä, jos Metsähallitus ei olisi saanut rahallista tukea yksityiseltä firmalta. Noin 80 000 euron kustannuksista yli neljäsosan maksoi retkikauppaketju Partioaitta.yksityisyritys osallistuu kansallispuiston ylläpitoon on tietysti hienoa. Silti se osoittaa samalla, millaisessa jamassa kansallispuistot viruvat.Tulipaikkojen halkoliitereitä jätetään täyttämättä, pitkospuita korjaamatta ja autiotupia remontoimatta, koska Metsähallituksen luontopalveluilla ei ole töihin varaa. Pulma koskee koko maata.”Meidän alueella mietitään, mitä reittejä voidaan sulkea kokonaan pois”, kertoo Urho Kekkosen kansallispuiston johtaja Pirjo Seurujärvi.Metsähallitus on joutunut jättämään retkeilypalveluita heitteille jo vuosien ajan. Se on saanut hoidettavakseen roimasti uusia luonnonsuojelualueita mutta ei lisää rahaa tehtävään. Samalla kansallispuistojen vuotuinen käyntimäärä on viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana paisunut puolestatoista miljoonasta yli kolmeen miljoonaan.Pääkaupunkiseudulla suosion huomaa Nuuksion ja Sipoonkorven nuotiopaikoilla. Alumiinikattilassa sienimuhennosta hauduttelevat parikymppiset antavat vinkin siitä, että suomalainen ulkoilmaelämä jatkuu senkin jälkeen, kun kumisaappaissa erämaat kiertänyt vaeltajapolvi nukkuu pois.Järjetöntä retkeilypalvelujen näivettäminen on siksikin, että luonnossa liikkumisen myönteisistä terveysvaikutuksesta saadaan jatkuvasti uutta tietoa.Koilliskairaan avautuva maisema on kansallisaarre, samaan tapaan kuin näkymä Helsingin saaristoon Kaivopuiston Ullanlinnanmäeltä.Ullanlinnanmäellekin kiivetään portaita. En usko, että julkinen valta antaisi niiden luhistua tai keräisi kansalaisilta kolehtia, jos askelmat repsottaisivat.