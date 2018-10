Mielipide

Suolistosyövän seulonta pitäisi aloittaa Suomessa

on ollut syöpäseulontojen edelläkävijämaa. Seulontaohjelmat on Suomessa aloitettu maailman ensimmäisten maiden joukossa: kohdun­kaulasyövän seulonta vuonna 1963 ja rintasyövän seulonta vuonna 1987. Seulonnat ovat olleet menestystarina. Suomi ei kuitenkaan enää ole niissä edelläkävijä.Euroopan unioni suositteli jo vuonna 2003 suolistosyövän seulonnan käynnistämistä. Lisäksi vankka tutkimusnäyttö osoittaa, että olemassa olevia seulontaohjelmia – kohdunkaulasyövän ja rintasyövän seulontoja – kannattaa laajentaa. Suomessa näin ei ole kuitenkaan toimittu.joka kolmas suomalainen sairastuu syöpään elämänsä aikana. Vaikka syöpähoidot kehit­tyvät jatkuvasti, syöpä on myös suomalaisten toiseksi yleisin kuolinsyy. On sekä yksilön että kansakunnan etu, että syöpä löydetään aikaisessa vaiheessa. Näin hoidot saadaan riittävän nopeasti käyntiin ja syöpä voidaan hoitaa ennen sen leviämistä.Syöpäseulonnat ovat yksi tapa varmistaa varhainen diagnosointi. Rintasyöpään sairastuu Suomessa vuosittain noin 5 000 naista. Heistä puolet on 50–69-vuotiaita eli nykyisen seulontaohjelman piirissä. Näillä naisilla todetuista rintasyövistä noin kaksi kolmasosaa löydetään seulontatutkimuksessa.Kohdunkaulasyövän seulonta löytää jo syövän esiasteet. Kun esi­asteet hoidetaan, syöpää ei muodostu. Kohdunkaulasyövän seulonta siis sekä tukee varhaista diagnosointia että vähentää syövän ilmaantuvuutta.Rintasyöpäseulonnat toteutetaan tätä nykyä kaikille 50–69-vuotiaille naisille. Kohdunkaulasyöpää seulotaan 30–60-vuotiailla naisilla.tuoma hyöty on kiistaton. Kohdunkaulasyöpä on maailmanlaajuisesti naisten kolmanneksi yleisin syöpä. Sen sijaan Suomessa taudin ilmaantuvuus ja kuolleisuus siihen ovat vähentyneet noin 80 prosentilla 1960-lukuun nähden. Vuodessa enää noin 160 naista sairastuu kohdunkaulasyöpään.Rintasyöpä on suomalaisnaisten yleisin syöpä. Kuolleisuus rintasyöpään on kuitenkin vähentynyt merkittävästi viime vuosikymmeninä – osin hoitojen kehittymisen vuoksi ja osin siksi, että syöpä todetaan aiempaa varhemmin. Seulonnoilla on tässä merkittävä rooli. Vuosina 1992–2011 rintasyöpäseulonta vähensi seulontaan osallistuneiden naisten syöpäkuolleisuutta kolmanneksella.Kaikkia syöpätauteja ei kuitenkaan kannata seuloa. Seulonnoissa olennaista on, että ne kohdennetaan koko väestössä ikäryhmälle, jonka syöpäriski on suurin. Käytössä tulee olla seulontamenetelmä, joka tunnistaa tarkasti epäilyttävät muutokset. Ongelmia aiheutuu, jos syöpiä jää löytymättä, jos terveille tulee liikaa syöpäepäilyjä tai löytyy syöpiä, jotka eivät aiheuttaisi oireita koko ihmisen elinaikana.Siksi seulontaohjelmat pohjaavat pitkään ja monipuoliseen tutkimustyöhön. Lisäksi seulontaohjelmien vaikuttavuutta seurataan jatkuvasti. Yksi syy suomalaisen seulontatoiminnan menestykseen on, että seulontaohjelmat ovat tarkkaan punnittuja: keitä seulotaan, kuinka monen vuoden välein ja millä testillä.vahvaa tutkimusnäyttöä, että seulontaohjelmia pitää kehittää. Kohdunkaulasyövän ilmaantuvuus alkaa lisääntyä yli 65-vuotiailla, mutta heitä ei enää seulota. Ikääntyneiden osuus väestöstä kasvaa, joten myös rintasyövän seulonnan laajentaminen 74-vuotiaisiin olisi tarkoituksenmukaista.Syöpäriski kasvaa iän mukana. Siksi seulontaohjelmat tulee ulottaa uudelle ikäryhmälle: kohdunkaulasyövän seulonta 65-vuotiaisiin ja rintasyövän seulonta 74-vuotiaisiin.Suolistosyöpä on Suomen kolmanneksi yleisin syöpä. Siihen ­sairastuu vuosittain noin 3 200 ja kuolee noin 1 200 ihmistä. Tutkimusnäyttö tukee sitä, että suolistosyövän seulontaohjelma kannattaa aloittaa kaikille 60–74-vuotiaille suomalaisille. Tämä auttaisi suolistosyövän varhaista todentamista ja vähentäisi kuolleisuutta.säästävät ihmishenkiä. Lisäksi ne ovat kansantaloudellisesti järkevää rahankäyttöä. Esimerkiksi kohdunkaulasyövän seulonnan laajentamisen hinta saavutettua lisäelinvuotta kohden on selvästi alle 10 000 euroa.Syöpäseulonnat ovat kestävä tapa edistää kansanterveyttä.