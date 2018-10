Mielipide

Liian moni imettävä äiti jää ongelmiensa kanssa yksin

edistäminen on tehokkaimpia tapoja edistää kansanterveyttä ja tasoittaa lasten lähtökohtia terveempään elämään perheen taustasta riippumatta. Se on investointi, johon sijoitettu euro tuottaa WHO:n mukaan 35-kertaisen taloudellisen hyödyn.Imetys on myös vahva ympäristövalinta. Se on ilmaista ja uusiutuvaa ravintoa, joka ei jätä jälkeensä kasvavia jätevuoria.Imetykseen suhtaudutaan Suomessa myönteisesti ja äidit haluavat imettää. Toteutuvat imetysajat ovat kuitenkin selvästi suosituksia lyhyempiä, mikä näyttäisi johtuvan suurelta osin imetysohjauksen ja -tuen puuttumisesta.Kansallisessa imetyksen edistämisen toimintaohjelmassa 2018–2022 Suomi on asettanut tavoitteekseen olla imetyksen kärkimaa. Nykyinen hallitus onkin ottanut askeleen oikeaan suuntaan, kun se nimesi THL:lle järjestöjen ja terveydenhuollon kaipaaman kansallisen imetyskoordinaattorin.Imetyskoordinaattori ei kuitenkaan paranna Suomen imetystilastoja, jos imetyksen parissa työskentelevillä ammattilaisilla ei ole imetyksen tukemiseen aikaa, sillä aikaa ja yksilöllistä apua tuoreet äidit imetykseen tarvitsevat. Tästä kertovat niin aiheesta tehdyt tutkimukset kuin Imetyksen tuki ry:n äideiltä saama palaute. Hoitotyön arkea leimaava kiire ja vaikuttava imetysohjaus ovat mahdoton yhtälö.Liian moni imettävä äiti jää haasteidensa kanssa yksin. Yhdistyksen vapaaehtoiset vertaistukiäidit kuulevat jatkuvasti perheiden kokemuksia yksin jäämisestä ja vaikeuksista saada apua imetyksen ongelmiin.Vertaistukijat auttavat, mutta he eivät voi korvata ammatillista imetysohjausta.Toivomme lisäresursseja terveydenhuoltoon – käytännössä hoitohenkilökunnan lisäämistä synnytyssairaaloihin ja neuvoloihin sekä riittävästi vastaanottoaikoja imetysohjaukseen. Unohtaa ei saa myöskään vapaaehtoista imetyksen vertaistukea, joka tutkimusten mukaan lisää imetyksen kestoa tehokkaasti sekä vaikuttaa myönteisesti perheiden jaksamiseen.Imetyksen kärkimaaksi tullaan vain sitoutuneella työllä ja riittävin resurssein. Tavoite on kansanterveyden, talouden ja kestävän kehityksen näkökulmasta ehdottomasti vaivan arvoinen.