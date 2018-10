Mielipide

Työelämässä pitää puhua perheistä, jotta höpinä naisten kunnian­himo­vajeesta loppuu

kysytään edelleen liian usein hakijan perhe­tilanteesta, vaikka perhe on perusteltu keskustelunaihe vain hyvin harvoissa rekrytointitilanteissa.Vaikka lapset eivät kuulu työhaastatteluun, perheistä pitäisi muuten puhua työelämässä paljon enemmän. Muun muassa siksi, ettei kenenkään tarvitsisi pohtia, onko perhetilanteen paljastuminen cv:ssä haitta vai etu tai uskaltaako töissä pyytää keskustelua itselleen tarpeellisesta joustosta. Ja siksi, että lakkaisimme toistelemasta yleistyksiä, joilla selitetään pois tasa-arvokysymyksiä.tällaisista yleistyksistä selittää naisten vähäistä osuutta ylimmässä johdossa näin: naisten pitäisi itse aktiivisesti haluta johtotehtäviin.Pää pois pensaasta ja katse omaan organisaatioon: miten siellä tarjotaan uran alkuvaiheen polkuja naisille ja miehille, mikä on keskijohdon suku­puolijakauma, miten tuetaan vanhempainvapaalle jäämistä ja sieltä palaamista, kannustetaanko vai torpataanko miesten perhevapaita?Urakehityksen kannalta tärkeät vuodet ajoittuvat sekä perheen haluavilla naisilla että miehillä samaan aikajaksoon kuin lasten saaminen. Sekä vanhempain- että hoitovapaalle jäävä on edelleen lähes aina nainen, eikä tasa-arvoa ole edistetty perhevapaamallia muuttamalla.Esimerkiksi asiantuntijayritys Fambitionin alulle panema Isähaaste-kampanja pyrkii muutokseen edistämällä perhepuhetta ja isämyönteistä työkulttuuria, jossa perhevapaat jakautuvat tasa-arvoisemmin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportissa miehet mainitsivat suurempien tulojensa lisäksi esimerkiksi työtilanteen, työn luonteen ja kiireen perhevapaalle jäämisen esteeksi. Miehet eivät siten koe voivansa jäädä hoitamaan lapsiaan tilanteissa, joissa naiset jäävät kotiin kaiken aikaa.toisteltu yleistys on, että naisten pitäisi miesten tavoin vastata työtarjouksiin heti myöntävästi eikä pyytää miettimisaikaa. Osallistuin taannoin naisjohtajien seminaariin. Esittelykierroksella moni kertoi paitsi urastaan myös perheestään. Samat asiat toistuivat: Eteneminen uralla oli ollut mahdollista, koska myös puoliso oli jäänyt lasten kanssa kotiin. Molempien urasiirroista oli päätetty yhdessä ennen kuin tarjoukseen oli vastattu kyllä.Tämä lienee ruuhkavuosissa kaava, joka parhaiten tukee oman itsen, parisuhteen ja perheen hyvinvointia. Tuumaustauko kannattaa aina.