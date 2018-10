Mielipide

Oppilaiden kuuluu ilmaista mielipiteitään

kuvataiteen tun­nilla alakoululaisille oppilailleni tehtäväksi piirtää kuvan, jossa joku on ulkoiluttamassa hyvin erikoista lemmik­kiään. Työn alustukseksi katsottiin lastenkirjakuvituksia dinosaurusta ulkoiluttavista lapsista ja valokuvia ihmisistä lenkillä erilaisten eksoottisten eläinten kanssa.Olin vilpittömästi hämmästynyt, kun yksi oppilaani piirsi erään suurvallan presidentin ulkoiluttamassa ohjuksiaan. Taitavasti ja tunnistettavasti piirretyn valtiomiehen ja hänen ”lemmikkiensä” taustalle oli kuvattu kyseisen suurvallan sekä aasialaisen pikkuvaltion liput.Varsin vaikuttuneena ymmärsin, että lahjakas oppilaani halusi osallistua omalla työllään äskettäin julkisuudessa olleeseen keskusteluun oppilaiden töissä esiintyvistä poliittisista näkemyksistä.Perusopetuksen valtakunnal­lisessa opetussuunnitelmassa yhtenä kuvataiteen opetuksen tavoitteena on kehittää oppilaan kuvallista tuottamista ja ohjata oppilasta esteettiseen, ekologiseen ja eettiseen arvottamiseen. Vastaavasti arviointikriteerinä kuudennen vuosiluokan hyvää arvosanaa varten on oppilaan taito käyttää erilaisia kuvallisen vaikuttamisen keinoja ilmaistessaan mielipiteitään sekä kyky ilmaista näkemyksiään taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista.Olen aiemmin pitänyt näitä tavoitteita melkoisen haastavina, mutta nyt huomasin, että jo nuorilla oppilailla on sekä kykyä että halua ottaa osaa yhteiskunnassa käytävään keskusteluun omien kuviensa kautta. Sain luokassani todistaa, että täysin viattomasta ja puolueettomasta tehtävänannosta huolimatta oppilas voi yllättäen rohkaistua tekemään hyvinkin kantaa ottavan kuvan – siis juuri niin kuin hänen peruskoulun tavoitteiden mukaan kuuluukin tehdä.