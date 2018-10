Mielipide

Kun maailma on menettämässä järkensä, kannattaa taas kysellä kunniallisuuden perään

Oli aika

Rinnakkaisuudet

Televisio

, kun yksi rauhallisella äänellä keskellä huutomyrskyä esitetty kysymys auttoi suurta kansakuntaa palaamaan järkiinsä. Miten samaan tuloksen voisi päästä nyt?”Eikö teillä, herra, ole lainkaan käsitystä kunniallisuudesta, loppujen lopuksi” (Have you no sense of decency, sir, at long last), kysyi ­yhdysvaltojen armeijan asianajaja Joseph Nye Welch senaattori Joseph McCarthylta senaatin valiokunnan kuulustelussa 9. kesäkuuta 1954.Televisioitu sananvaihto sinetöi mccarthyismiksi ristityn ajanjakson päättymisen Yhdysvalloissa.Yli neljän vuoden ajan republikaanisenaattori McCarthy oli johtanut suurta kommunistijahtia. Hän oli murskannut satojen ihmisten elämän tekaistuilla syytteillä ja valheellisilla todisteilla heidän kytköksistään Yhdysvaltojen-vastaiseen maailmanlaajuiseen kommunistien salaliittoon.Kampanja kiihtyi kansalliseksi vimmaksi ja jakoi yhdysvaltalaiset vastakkaisiin leireihin. McCarthy haki yhä uusia kohteita. Viimeinen oli armeija, jonka tuotantolaitoksissa lymysi hänen mukaan 130 kommunistia.Loppu tuli, kun Welch vaati nimilistaa väitetyistä kommunisteista. Hermostunut McCarthy vastasi syyt­tämällä nimeltä mainiten Welchin lakitoimistossa työskennellyttä nuorta juristia kommunistiyhteyk­sistä. Juristi oli kuulunut lievästi vasemmistolaiseen yhdistykseen.Welch pöyristyi ja esitti kysymyksensä kunniallisuudesta. McCarthyn keskeytysyritykset epäonnistuivat ja puheenjohtaja määräsi kuulustelun tauolle. McCarthyn elämässä alkoi alamäki, joka päättyi maksatulehdukseen ja kuolemaan vuonna 1957.Vetoaminen kunniallisuuteen riitti pysäyttämään valheiden myrkyttämän aikakauden.Mutta nyt ei taida löytyä sellaisia sanoja, joilla päästäisiin vastaavaan tulokseen.mccarthyismin ja nykymaailman välillä ovat il­meiset, mutta erojakin kannattaa katsoa.Politiikan ja teknologian mittareilla maailma oli 1950-luvulla paljon yksinkertaisempi kuin nyt, mutta silloinkin maailma oli jo valmiiksi jakautunut. Nyt Yhdysvallat jakautuu kahtia ja totuus hämärtyy maailmanlaajuisesti, kun presidentti Do­nald Trump pönkittää valtaansa sel­villä valheilla. Venäjä taas luo keinotodellisuutta, joka kelpaa totuudeksi läntisen Euroopan äärioikeistolle.Mccarthyismin vuosina vallitsi länsimaiden ja Neuvostoliiton välinen kylmä sota. Jo vuonna 1947 presidentti Harry S. Truman antoi ”uskollisuusmääräyksen” kommunistien karsimiseksi liittovaltion viroista. McCarthyn uhrien joukossa lienee ollut joku oikeakin Neuvostoliiton agentti.Asianajaja Welch ei kaatanut McCarthya yksin. Republikaanit olivat palanneet Valkoiseen taloon ja enemmistöksi kongressissa eivätkä enää tarvinneet häirikköään.Tärkeä vaikutus oli Edward R. Murrow’lla, joka dokumentoi McCarthyn keinot suuren yleisön seuraamassa tv-ohjelmassaan. Murrow’sta tehtiin vuonna 2005 elo­kuva Good Night, and Good Luck.on yksi linkki McCarthyn ja Trumpin välillä, mutta ei ainoa.McCarthy oli ensimmäisiä poliitikkoja, joille televisio koitui kohtaloksi. Trumpia ei nykymuodossaan olisi olemassa ilman televisiota.Se, ettei mikään televisiossa ­esitetty paljastus ole kaatanut ­Trumpia, kertoo ainakin yleisen melu­tason valtavasta noususta ja television suhteellisen painoarvon laskusta.Suurin uhka Trumpille on hänen kampanjansa Venäjä-yhteyksien jatkuva tutkinta. McCarthylle Venäjän edeltäjä Neuvostoliitto oli korvaamaton vihollinen.Erikoisin yhteys näiden kahden miehen välillä on asianajaja Roy Cohn. Hän oli McCarthyn likaisen työn tekijä kommunistijahdin loppuvaiheissa. 1970-luvulla hän oli New Yorkin kiinteistömarkkinoille ilmaan­tuneen Donald Trumpin läheinen asianajaja ja neuvonantaja. McCarthyn ja Cohnin opit siirtyivät eteenpäin.Omissa kommenteissaan Trump kääntää rinnastukset McCarthyyn päälaelleen. Elokuussa Trump twiittasi, että häneen itseensä kohdistuva ”noitavaino” saa McCarthyn vaikuttamaan vauvalta.Pitää palata siihen, mitä Edward Murrow sanoi aikoinaan McCarthysta. ”Me emme saa antaa pelon johdattaa meitä järjettömyyden aikakauteen”, hän opasti.Kunniallisuuden perään kannattaa edelleen kysellä.