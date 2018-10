Mielipide

Helsingin osallistuvan budjetoinnin mallista uhkaa tulla demokratian irvikuva

otetaan käyttöön osallistuvaa budjetointia. Tällaisten demokratiainnovaatioiden tarkoituksena on ollut lisätä asuk­kaiden osallisuutta päätöksen­teossa, madaltaa kynnystä osallistua ja mahdollistaa suora ­demokratia. Mallissa on kuitenkin useita huolestuttavia piirteitä tasavertaisuuden ja uudessa kuntalaissa luvatun lähidemo­kratian näkökulmista.Mallissa tasavertaisuus toteutuu huonosti. Hankkeen valmisteluvaiheessa kynnys osallistua edellyttää, että ehdotuksen jättäjä osaa käyttää verkkoalustaa, kykenee korkeatasoiseen kirjalliseen ilmaisuun – ilmeisesti vain suomeksi ja ruotsiksi – ja pystyy ehdottamaan vähintään 35 000 euron hankesummaa. Asukasnäkökulmasta summa on varsin suuri.Äänestysvaiheessa sähköinen äänestäminen sekä keskittyminen budjettien laskeskeluun pikemmin kuin toivottujen hankkeiden mieluisuusjärjestykseen asettamiseen nostavat kynnystä osallistua ja asettavat kaupunkilaiset eriarvoiseen asemaan. Matala kynnys edellyttää laajamittaista tiedotusta asukkaiden kielellä eikä virkamiesjargonilla.On epäselvää, millaista tukea esityksen tekemiseen on saatavissa, miten tukea konkreettisesti haetaan ja missä määrin asukkaan toiveet muokkautuvat tai suorastaan vesittyvät virkamiesten kanssa tehtävän ”yhteiskehittämisen” aikana. Yhdenvertaisuus ei toteudu, jos ­tukea ehdotuksen tekemiseen tai äänestämiseen on saatavissa vain muutamissa paikoissa.Tuen läpinäkyvyys on epäselvää. Ehdotusten jälkeen ”yhteiskehitetään” äänestettävät ehdotukset, mutta miten hankkeiden yhdistelystä päätetään?Esityksessä korostuu pormestarin rooli äänestykseen edenneiden hankkeiden sinetöijänä. Tämä kohta jo yksinään vesittää budjetoinnin ”osallistavuuden” ja suoran demokratian: vaaleilla valittu pormestari ei ole neutraali tuomari eikä hänellä siten voi olla tällaista keskeistä roolia prosessissa. Se viestii myös epäluottamuksesta prosessiin osallistuvia kaupunkilaisia ja virkamiehiä kohtaan.Malli esittää, että äänestys­vaiheessa ehdotukset valitaan ”ostoskoriin”. Termi on huono: kyse ei ole kuluttajavalinnoista vaan poliittisista päätöksistä, joiden tekemisen pitäisi olla asukkaiden käsissä. Asukkaille syntyy mielikuva ”hankeshoppailusta” tavoitellun asukas­demokratian sijaan. Jos asukkaat voisivat antaa hankkeille toivejärjestyksen, juuri ne asiat, joita asukkaat eniten toivovat, tulisivat valituiksi.Osallisuuden kehittäminen on tärkeää työtä, ja haluamme ­kannustaa Helsinkiä jatkamaan hanketta. On kuitenkin tärkeää huolehtia siitä, että uudet järjestelmät noudattavat osallistuvan demokratian henkeä: ovat oikeudenmukaisia ja lisäävät asukkaiden yhdenvertaisia vaikutusmahdollisuuksia.