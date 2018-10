Mielipide

Onko lapselle vapautta joutua miettimään sote-asioitaan?

ovat erilaisia ja tarvitsevat yksilöllisesti aikaa kehittyäkseen. Lapsen parasta arvioitaessa on otettava huomioon vanhempien vastuu lapsesta ja tarve lapsen suojeluun ikä- ja kehitystason edellyttämällä tavalla. Suomi on etenemässä suuntaan, joka vaarantaa lapsuutta ja lapsen kasvurauhaa.Eduskunta käsittelee parhaillaan hallituksen esitystä valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Siinä esitetään, että 15 vuotta täyttänyt lapsi valitsee itse sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan. Hallituksen valmistelussa ikäraja oli aluksi jopa 12 vuotta. Asiantuntijakritiikin vuoksi ikäraja nostettiin 15 vuoteen.Yhdeksäsluokkalaiselle oppilaallekin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan valinta on vaativa päätös. Onko tämä lapselle ja nuorelle edes vapautta? Voisi ajatella, että antaisimme lapsille aikaa ja vapautta miettiä jotain aivan muuta.Tämä ei ole ainoa esimerkki. Omakanta-palvelussa kansalainen näkee omat terveystietonsa ja reseptit, ja palvelussa voi pyytää reseptin uusimista sekä tallentaa elinluovutus- ja hoitotahdon.Tällä hetkellä kymmenen vuotta täyttäneen lapsen edellytetään hallinnoivan omia tietojaan. Omakanta-palvelussa asioidakseen kymmenenvuotias tarvitsee verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai sähköisen henkilökortin. Sosiaali- ja terveysministeriö on vastannut lapsiasiavaltuutetun kritiikkiin arvioimalla, että nykytila jatkuu ainakin vuoteen 2020.Kysymys on myös nuoristamme. Kuluvan vuoden alussa voimaan tulleessa ammatillisen koulutuksen reformissa korostuvat entisestään opiskelijan omatoimisuus ja itsenäisyys opintojen suorittamisessa. Vastaavasti lukion alussa opiskelijoilta edellytetään sellaisten valintojen tekoa, joiden vaikutukset kantavat pitkälle tulevaisuuteen. Ylioppilastutkinnon merkitystä korkeakouluihin haettaessa on entisestään korostettu.Nuoret tarvitsevat kuitenkin aikaa omien vahvuuksiensa löytämiseen ja elämäntehtäviensä valintaan. Valintapaineet ahdistavat ja uuvuttavat.Onko Suomi menettämässä voimansa ajatella, mikä on lapsille todellista vapautta ja mitkä ovat lapsen tarpeet?