Mielipide

Menneiden haikailuun on tehokas lääke: paluu 1980-luvun Suomeen

Menneiden

Lempeys.

Ruoka.

Epäsuoratoisto.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tilat.

Laatu.

Neuvostoliitto.

haikailu elää vahvana ajassamme. Se on rattoisaa ja terapeuttis­takin, mutta käsistä lähtemisen uhka on syytä ottaa vakavasti. Siihen on lääke: paluu 1980-luvun Suomeen. Seuraavat muistot ovat 1980-luvun lopun Seinä­joelta, ja ne on kärjistetty lukukokemuksen parantamiseksi.Oikeastaan minne tahansa lähtiessä oli todennäköisempää saada selkäänsä kuin olla saamatta.Etnisiä ravintoloita oli yksi. Etnisen siitä teki se, että paikalliset olivat laittaneet jauhelihaan paljon pippuria ja mahdollisesti aromisuolaa. Grilliltä sai hampurilaisen. Sen kutsuminen hampurilaiseksi huvitti ulkomaalaisia vaihto-oppilaita, jotka kohtalon julma sormi oli sysännyt 1980-luvun Seinäjoelle.Videofirmoja oli yksi. Se sijaitsi rakennuksessa, jonka joku oli unohtanut purkaa. Beta- ja VHS-nauhoista perittiin kovempaa vuokraa kuin keskustakolmiosta. Uutuuselokuvat tulivat jokusen vuoden viiveellä, eikä niitä pystynyt vuokraamaan, sillä joku muu oli vuokrannut ne. Oli vuokrattava Rambo-elokuva, jonka alareuna nyki.Minne tahansa lähdit välttelemään selkäsaunaa, joku oli hätistämässä pois. Nuorisoa ei haluttu kauppakeskuksiin (1 kpl), huoltoasemille (Kesoil) eikä tapahtumiin (autonäyttely). Asialla saattoi olla yhteys nuorison käytökseen ja vähäiseen ostovoimaan. Kunta tarjosi nuorisotiloja ja nuoriso-ohjaajia, joiden ammattitaidossa oli vaihtelua – alkaen siitä, että moni ei saapunut paikalle, kun torstain peli-illan piti alkaa. Alati vaihtuneiden nuoriso-ohjaajien kunniaksi voidaan lukea se, että vain osa heistä haki nuorille viinaa.Aikansa fillariklassikko oli jumalainen menopeli, kun sen ajoi ulos liikkeestä. Hyvin pian se ei enää ollut. Kuukausi käyttöönotosta fillari jämähti kolmosvaihteelle, minkä jälkeen oli syytä olla kiitollinen, että elettiin Etelä-Pohjanmaalla. Vaihteiston jumittuminen ei si­nällään muuttanut mitään, sillä jarruvaijerin lisäksi myös vaihdevaijeri oli katkennut jo aiemmin. Laatuongelma vaivasi myös kaikkia muita tavaroita ja palveluita, joita oli 1980-luvulla kahdeksan.Kommunistinen valtioutopia ei ollut välitön haitta arjessa, mutta krooninen maailmanlopun pelko ei ainakaan vähentänyt aikakaudelle tyypillistä pahantuulisuutta.