Suomi ei voi väistää vastuutaan asekaupoissa

on meneillään maailman pahin humanitaarinen kriisi. Vuonna 2015 alkaneen konfliktin aiheuttama nälänhätä uhkaa yli viittä ­miljoonaa lasta. Myös Suomella on osuutensa Jemenin tilanteessa. Patrian Yhdistyneisiin arabiemiiri­kuntiin viemiä panssaroituja ajoneuvoja on käytetty Jemenissä. Patria on toimittanut ajoneuvot aseistamattomina, mutta ainakin osaan ajoneuvoista on Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa lisätty tykkitorni.Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin) ei nähnyt ajoneuvojen aseistamisessa ongelmia, kun hänen kantaansa asiaan kysyttiin. Niinistön mukaan kyse on ”suojavarusteesta”. Näin toki onkin, mutta Patrian ajoneuvon panssarointi ja ajoneuvoon asennettu aseistus suojaavat sotilaita, eivät siviilejä ja lapsia. Siviilien suojelu on yksi keskeisimpiä Geneven sopimusten periaatteita sodissa ja aseellisissa konflikteissa.Ensisijainen vastuu Geneven sopimusten noudattamisesta on tietenkin sodan osapuolilla. Suomi ei kuitenkaan voi tähän vedoten väistää omaa vastuutaan siitä, että maa sallii sotatarvikeviennin sotaa käyvään maahan. Viimeksi näin tapahtui ­tammikuussa. Kun oikeuskansleri Tuomas Pöysti antoi kesällä ratkaisunsa Pat­rialle Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin myönnetyistä asevientiluvista tehtyyn kanteluun, hän piti päätöstä ”kritiikille alttiina”.sodassa kaikki osapuolet ovat todennäköisesti syyllistyneet sotarikoksiin ja ihmisoikeusloukkauksiin. Iskuja on kohdistettu niin kouluihin kuin sairaaloihinkin. Koulujen pitäisi olla myös konflikteissa suojeltuja kohteita. Silti 1 500 koulua on tuhottu tai vahingoittunut ja lähes kahden miljoonan lapsen koulunkäynti on keskeytynyt.Elokuun alussa Saudi-Arabian johtama liittouma – johon Yhdistyneet arabiemiraatit kuuluu – osui ohjuksillaan koulubussiin. Iskussa kuoli 40 lasta. Tämä ei suinkaan ­ollut ensimmäinen lapsiin kohdistunut sotatoimi, mutta uhrimäärältään se oli yksi suurimmista.Tiedossamme ei ole, mistä maasta ostetuilla aseilla koulubussia ammuttiin, mutta se ei ole olennainen seikka. Sen sijaan on olennaista ­ymmärtää, että vastaavanlainen ­isku voidaan jatkossa tehdä Patrian toimittamiin ajoneuvoihin asennetuilla aseilla. Niillä voidaan ampua sekä ohjuksia että tykin kranaatteja.Valtioneuvosto antoi luvan panssaroitujen ajoneuvojen viennille ­sotaan osallistuvaan maahan, koska ajoneuvot vietiin aseistamattomina. Tämän logiikan mukaan aseistamattomilla panssariajoneuvoilla ei voi loukata ihmisoikeuksia eikä aiheuttaa sotarikoksia.Kaikki päätöksentekoon osallistuneet – niin ministerit kuin virkamiehetkin – ovat kuitenkin tienneet, ­että ajoneuvot voidaan myöhemmin aseistaa. Patrian panssariajoneuvoihin asennetuista tykkitorneista ei myöskään voi tulittaa, ellei torneja ole asennettu lavetille, joka tässä ­tapauksessa on suomalaisvalmisteinen. Kaiken lisäksi sotilaat voivat tulittaa käsiaseillaan aseistamattomistakin ajoneuvoista. Niinpä päätöksenteon logiikka ontuu pahoin.ajoneuvojen vientiä Yhdistyneisiin arabiemiiri­kuntiin on puolustettu työllisyydellä ja Suomen sotilaallisella huoltovarmuudella. Nämä seikat voidaan ­ottaa huomioon vientilupia käsi­teltäessä, mutta vain silloin, jos kohdemaassa kunnioitetaan ihmisoikeuksia, kansainvälisiä sopimuksia sekä muita EU:n asevientiä ohjaavan yhteisen kannan perusteita.Myös tästä oikeuskansleri Pöysti huomautti ratkaisussaan. Vakavat lapsen oikeuksien loukkaukset ovat ihmisoikeusloukkauksia, mutta tässä yhteydessä ne pitäisi katsoa erityisen raskauttaviksi teoiksi.verkkosivujen mukaan Suomi edistää kestävää ­kehitystä, kansainvälistä vakautta, rauhaa, demokratiaa, ihmisoikeuksia, oikeusvaltioperiaatetta ja tasa-arvoa. On välttämätöntä, että nämä periaatteet ohjaavat myös Suomen ase- ja sotatarvikeviennin päätöksentekoa, sillä ase- ja sotatarvikevienti on osa ulkopolitiikkaa.Suomen on pidettävä kiinni linjauksestaan, ettei aseita viedä sotaa käyviin maihin. Patrian ajoneuvot ovat jo Jemenissä, eikä niitä saada sieltä pois. Viimeistään nyt on kuitenkin tehtävä linjaus, ettei uusia vientilupia myönnetä sen enempää Jemenin sotaa kuin muitakaan sotia käyviin valtioihin.