Mielipide

Lastenpsykiatrit näkevät työssään yhä useammin huonosti voivia lapsia

tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmien vuoksi apua ­hakevien perheiden määrä on kasvanut voimakkaasti. Lastenpsykiat­risen erikoissairaanhoidon lähetteiden määrä on kasvanut koko maassa. Esimerkiksi Hus-alueella määrä on kaksinkertaistunut vuosina 2009–2017. Muutoksia eivät tunnu selittävän pelkästään mielenterveysongelmien parempi tunnistaminen ja psyykkiseen sairastamiseen liittyvän leimautumisen väheneminen.näkevät työssään yhä enemmän ja yhä huonovointisempia lapsia. Samaan ongelmaan liittyviä hätähuutoja kuuluu muun muassa lastensuojelusta ja kouluista. Lasten ja erityisesti nuorten ­sijoitukset kodin ulkopuolelle ovat jatkuvasti lisääntyneet.Viime vuosien aikana tehdyt poliittiset päätökset ja taloudelliset leikkaukset varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja työelämässä ovat todennäköisesti vaikuttaneet lasten ja perheiden hyvinvointiin. Yhteiskunnan muutokset näyttävät lisänneen vanhempien kiirettä ja kuormitusta sekä perheiden yksinäisyyttä.psyykkisten oireiden taustalla on usein puutteita tunteiden tunnistamisen ja hallitsemisen taidoissa, jotka opitaan vuorovaikutussuhteissa. Lapset, joilla on kehityksessään pulmia, tarvitsevat aikuisen myönteistä ja vastavuoroista läsnäoloa sekä usein hyvin konkreettista ohjausta, tukea ja apua arkielämässä.Kotona, päivähoidossa ja koulussa tarvitaan riittävästi ­aikuisia, koska osa lapsista tarvitsee lähes jatkuvaa vierellä oloa.Lastenpsykiatrinen erikoissairaanhoito ei voi korvata tällaista lapsen arkielämän puitteissa tarvittavaa tukea. Jos ­tähän tarpeeseen ei vastata, paraskaan terapia tai lääkehoito ei riitä.Lähetemäärien kasvun seurauksena lastenpsykiatrisessa erikoissairaanhoidossa työn­tekijöillä on nykyisin hoidettavanaan selvästi enemmän perheitä kuin aiemmin. Monilla paikkakunnilla työntekijät puhuvat kriisitilanteesta, jossa riittävän kattavia tutkimuskäyntejä sekä näyttöön perustuvaa hoitoa ei kyetä enää tarjoamaan ­oikea-aikaisesti kaikille tarvitsijoille.Lasten mielenterveystyön ammattilaisina haluamme ilmaista vakavan huolemme nykyisestä tilanteesta ja hoitoa tarvitsevien lasten tulevaisuudesta. Noin puolet aikuisten mielenterveyshäiriöistä alkaa jo lapsuusiässä. Tiedetään, että riittävällä lapsuusiän ongelmien tuella voidaan vähentää aikuisiän mielenterveysongelmia.on havahduttava selvittämään, millaisia lasten ja perheiden psyykkistä pahoinvointia lisääviä muutoksia yhteiskunnassamme on tapahtunut. Lasten tasapainoisen kehityksen turvaamiseksi on tehtävä päätöksiä, jotka varmistavat matalan kynnyksen palvelut ja riittävät erikoissairaanhoidon palvelut niitä tarvitseville sekä lasten mielenterveyttä edistävän tutkimus- ja kehitystyön toteutumisen.Ratkaisut lasten ja perheiden hyvinvoinnin näkökulmasta täytyy tehdä nyt.