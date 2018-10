Mielipide

Populismi on äärioikeiston Troijan hevonen

populismi pelaa yksin­kertaistuksilla, sen selittäminen, miksi populismi nyt puhuttelee, ei ole yksinkertaista. Yhden selityksen tarjoaa tuore saksalaisen Bertelsmann-säätiön populismibarometri. Sen mukaan joka kolmas saksalainen äänestäjä on asenteiltaan populistinen.Populistisuutta mitattiin esittämällä populistisiksi määriteltyjä väitteitä, kuten että poliitikot ajavat enemmän omaa kuin äänestäjien etua. Vastaajista 30,4 prosenttia tuki aina väitteistä kaikkein populistisinta.Millaisia ovat populistiset äänestäjät? Luokkaero näkyy: mitä korkeampi koulutus ja tulot, sitä vähemmän on populistisia asenteita. Keskeisin huomio on silti se, että poliittinen keskusta muuttuu yhä populistisemmaksi. Tämä hyödyttää Vaihtoehto Saksalle -puoluetta (AfD). Äärioikeisto äänestää AfD:tä, koska sen toinen jalka on äärioikealla. Keskusta äänestää sitä populismin vuoksi.pidetään vaarallisena. Syynä on se, mistä saksalaistutkimuskin kertoo. Populismi on tutkijoiden mukaan äärioikeiston Troijan hevonen, väline saada poliittisen keskustan äänillä läpi äärioikeistolaisia tavoitteita. Ne ovat epädemokraattisia.Myös kuulu amerikkalaistutkija Francis Fukuyama pohtii uudessa Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment -kirjassaan populismia äärioikeiston työkaluna.Populismi ja identiteettipolitiikka ovat pari. Fukuyaman mukaan populismi toimii siksi, että identiteettipolitiikan kehitys on tullut tiettyyn vaiheeseen.Identiteettipolitiikka saa voimaa väärin­ymmärretyksi tulemisen tunteesta. Moni tuntee, ettei tule nähdyksi. Se on väkevä tunne. Tarpeesta saada omalle sisäiselle identiteetille kunnioitusta on syntynyt sitten 1960-luvun lukuisia poliittisia liikkeitä.että vähemmistöjen asema paranee, ei ole ongelma. Ongelman toi se, että eri ryhmät löysivät poliittisen kotinsa vasemmistosta. Siltä taas hukkui kokonaiskuva, kun politiikasta tuli aina vain ­eriytyneempien eturyhmien asianajoa. Sitten uusi oikeisto oppi pelin hengen ja vastasi etnisen nationalismin ympärille kehräytyvällä identiteettipolitiikalla kysyen, miksei eliitti aja ”kansan” asiaa.Fukuyama osoittaa, miten identiteettipolitiikka lisäsikin tasa-arvon lisäksi vastakkainasettelua. Samaan aikaan unohtui, että yhteiskunnassa on ongelmia, jotka eivät ole minkään ryhmän omia. Esimerkeistä ilmeisin on köyhyys.