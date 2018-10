Mielipide

Piilaaksossa naisten ja miesten epätasa-arvo näkyy yritysten arjessa

teknologia­yrityksissä naisen tapaa useimmiten vastaanotto­tiskin takaa, sihteerin tehtävistä, henkilöstöosastolta tai PR-tiimistä. Johtotehtävissä ja tuotekehityksessä naiset ovat yhä pieni vähemmistö, kuten lukuisat tilastot osoittavat. Myös Sand Hill Roadin riskirahastojen riveissä nainen on harvinainen näky, vaikka Piilaaksossa onkin aiempaa enemmän tasa-arvoa edistäviä rahastoja.Tilastojen lisäksi on tärkeää ymmärtää, miten naisten ja miesten välinen epätasa-arvo näkyy arjessa. Tietyt, samankaltaiset tilanteet toistuvat Piilaakson teknologiamaailmassa työskenteleville naisille sietämättömän usein.tilanteita varten naiset ovat keränneet lukuisia strategioita ja kikkoja. Tavoitteena on selvitä toistuvista tilanteista mahdollisimman lievin vammoin. Esimerkiksi: Kun tulet sadannen kerran keskeytetyksi kokouksessa, jatka puhumista, kunnes mies älyää lopettaa, ja toista sanomasi uudestaan. Älä sano keskeyttäjille suoraan, ettei keskeyttäminen ole asiallista – muutoin saat vaikean naisen maineen.Kun pidät esitelmää, pyydä järjestäjiä etukäteen vaientamaan yleisön (lähes aina miespuoliset) besserwisserit, jotka keskeyttävät esitelmän ja alkavat jaaritella omasta osaamisestaan. Järjestäjät toden­näköisesti epäonnistuvat siinä, joten on parasta varautua tilanteeseen omalla strategialla.Jos miesesimies tyrmää ylennyksesi tai palkankorotuksesi olemattoman syyn takia – kuten ”puhut liikaa, et voi siksi saada palkankorotusta” -perustelulla –, älä luovuta vaan pyydä todisteita ongelmasta. Kerää dataa itse, vertaa sitä mieskollegojen käytökseen ja raportoi tuloksista, esimerkiksi: ”He puhuvat enemmän mutta tienaavat enemmän.”tilanteet ovat kaukana törkeämmän luokan syrjinnästä ja häirinnästä, jotka päätyvät lehtien otsikoihin. Mutta nämä harmittomilta, ulkopuoliselle usein satunnaisilta näyttävät tilanteet ovat osa syrjinnän näkymätöntä, systemaattista ketjua. Uhrin pitää koko ajan olla varuillaan, ennakoida ja puolustautua, ettei putoa syvemmälle syrjinnän loputtomaan kuoppaan. Aikaa ja energiaa kuluu turhauttavaan kuopasta kipuamiseen. Eivätkä kikkakolmoset toimi pahimmissa tilanteissa.Mikään strategisen viestinnän taito ei auttanut silloinkaan, kun teknologiajätti Applen toimistolla miesesimies huusi naistyöntekijälle niin lujaa ja kauan, että naisen ­työpöydälle kertyi mittava sylki­lammikko. Onneksi tilannetta todisti kollega ja asia päätyi puitavaksi oikeussaliin.leimaa oletus siitä, ­kuinka asioiden pitää olla. Tämän oletuksen mukaan niiden pitää olla kuten aina ennenkin: Asioista tietävät eniten ja niistä päättävät tietyntyyppiset, yleensä valkoiset miehet, joilla on samankaltainen koulutustausta. He toistavat samaa, ikiaikaista vallan jakosuhteiden kaavaa. Heiltä puuttuu usein taito asettua toisen asemaan ja ymmärtää tilanteita muutenkin kuin oman navan näkökulmasta.Nuoremmat miessukupolvet ­kasvavat – huomaamattaankin – samaan muottiin. Naisen rooli on edelleen olla erilainen, vähemmistö. Naisten oletetaan olevan kiitollisia valtaväestön eli miesten pöydiltä putoavista murusista, vaikka lautaselle kuuluisi koko kakku.epätasaisen jakautumisen seuraukset ovat surullisia. Piilaaksossa on vallalla itseään toistava yhtenäiskulttuuri, joka tekee yhä enemmän vahinkoa itselleen ja yhteiskunnalle. Mitä homogeenisempi työntekijäkunta on, sitä yksipuolisempia tuotteita yritykset puskevat ulos. Luovuus vähenee. Tuotteet ovat samankaltaisia ratkaisuja tekijän kaltaiselle yleisölle. Rakentavia yhteiskunnallisia arvoja edistävät innovaatiot lipuvat yhä kauemmaksi, kun toimistoissa viilataan emojien hymykuoppia, mainosalgoritmeja ja laitteiden latausjohtojen muotoa.Epätasa-arvon systemaattinen karsiminen olisi se todellinen innovaatio, suoranainen markkinahäiriö. Sen saavuttamiseksi kaikkien osapuolten pitäisi oppia ymmärtämään muutakin kuin omaa näkökulmaansa ja – jos mahdollista – vieläpä arvostamaan monimuotoisuutta.Muidenkin kuin oman lähtö­kohdan ymmärtäminen on alku aidosti tasavertaisen työympäristön luomisessa.