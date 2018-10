Mielipide

Työmarkkinoilla lamppu sammuu

Neljä­kymmentä

Erityisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Irtisanomista

vuotta sitten ammatti­yhdistysliike teki pahan arviointi­virheen. Virhe on kirjattu muun muassa moniste­nivaskaan, joka on otsikoitu äärimmäisen tylsästi: Kertomus Teknisten liitto ry:n toiminnasta vuonna 1977.Vuosikertomus alkaa talouskatsauksella: investoinnit kutistuivat vuonna 1977, kilpailukyky oli heikko, valtion rahatilanne kireä, bruttokansantuote aleni, ja työpanos pieneni. Vuonna 1978 tuotanto ei paljoa kasvane ja työllisyystilanne säilyy erittäin vaikeana, vuosikertomus tiivistää.Sama vuosikertomus käy läpi, miten työntekijäosapuoli vastasi kehitykseen. Teknisten toimihenkilöiden keskimääräiset säännöllisen työajan ansiot nousivat 8,3 prosenttia ja ”vuonna 1977 Teknisten liitto kävi olemassaolonsa rajuimmat ja laajimmat työtaistelut”, jotka ”koskettivat lähes jokaista suomalaista”. Lakkoja oli puhelinalalla, voimalaitoksissa, Finnairilla ja MTV:llä. ”Spontaaneja vauhdituslakkoja” ja ylityökieltoja oli siellä täällä. Vuosikertomus toteaa, että rekisteröityjä työtaisteluita oli 1 300, kun vuotta aiemmin niitä oli jopa 3 200.kipeästi suomalaisia kosketti voimalaitoslakko, jonka vuoksi sähköä piti säännöstellä. Kun lamppu syttyi toisella reunaa Suomea, se sammui toisella. Lakosta päätti STTK Jorma Reinin johdolla, ja Teknisten liitto toteutti sen.Vuosia myöhemmin Reini muisteli näitä aikoja. Hänen mukaansa tuolloin mentiin jonkin rajan yli. Lakot ja ay-liike kadottivat hyväksyttävyyttään, kun pakastin suli, työttömyys kasvoi ja kansantalous kärsi. Eikä ainakaan sähkölakon tulos ollut menestys edes lakkoilijoille. Lakkojen määrä lähti 1980-luvun muutaman piikin jälkeen laskuun.helpottava laki on ajanut nyt hallituksen ja ay-liikkeen vastakkain. Ylityökieltoja on monella alalla, ja lakossakin on oltu. Työtaisteluita uhataan laajentaa, jos hallitus ei peräänny. Kaikki tämä tapahtuu aikana, jolloin Suomi valmistautuu eduskuntavaaleihin ja ­hitaampaan talouskasvuun.Oli tulkinta oikea tai väärä, ay-liikkeen ratkaisut näyttävät tietoiselta yritykseltä nostaa Sdp päähallituspuolueeksi. Demareiden kannatus onkin nousussa. Voi olla, että ay-liike lukee taas aikaa huonosti, jos se lähtee näin avoimesti tekemään politiikkaa ja jos sille ei käy mikään muu kuin hallituksen ehdoton an­tautuminen. Poliittisten lakkojen hyväksyttävyys voi kadota, ja niiden rajoittaminen saattaa lopulta onnistua – siten kuin jokin seuraava hallituspohja sen sallii.