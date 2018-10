Mielipide

Martti Ahtisaari ja Alexander Stubb Vieras­kynä-palstalla: Rauhan­välitystä tarvitaan enemmän kuin koskaan

Työtä

Rauhanvälitys

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viime vuosina

Monet

väkivaltaisten konfliktien ehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Suurvaltapolitiikka, itsevaltaisuus, epäoikeuden­mukaisuus ja ilmastonmuutos ovat esimerkkejä ilmiöistä, jotka heijastuvat muun muassa ­sotiin Syyriassa ja Jemenissä.Rauhanvälitys on kymmenen viime vuoden aikana enenevässä määrin tunnustettu tehokkaaksi ja edulliseksi keinoksi puuttua konflikteihin ja niiden juurisyihin. Kansain­välisen yhteistyön mureneminen on kuitenkin viemässä pohjaa rauhanvälityksen aikaansaamalta edistykseltä. Maailman päättäjillä ei ole poliittista tahtoa puuttua konflikteihin, joista on tullut yhä monimutkaisempia.sai paljon julkisuutta tasan kymmenen vuotta sitten presidentti Martti Ahtisaarelle myönnetyn Nobelin rauhanpalkinnon vuoksi, ja rauhanvälitys nähtiin ulkopolitiikan työkalupakissa varteenotettavana välineenä. Suomelle palkinto antoi merkittävää ulko­poliittista painoarvoa ja uskottavuutta, jota pieni maa tarvitsee ollakseen rauhanvälityksessä varteenotettava tekijä. Hallitusohjelmissa rauhanvälitys on ollut jo yli kymmenen vuotta. Suomi on järjestelmällisesti rakentanut alalla yhteistyötä ja verkostoja muiden maiden kanssa.Kymmenessä vuodessa rauhan­välitys on ammattimaistunut myös maailmalla. Rauhanvälitys ja sen ­tukeminen on otettu merkittäväksi osaksi muun muassa EU:n ja YK:n työkenttää. Suomessa ja monissa Pohjois-Euroopan maissa rauhanvälitykseen panostetaan myös rahaa.Näistä maista tulee myös korkean tason aktiivisia rauhanvälittäjiä. Pienille valtioille, kuten Suomelle, rauhanvälitys on kustannustehokasta ja fiksua politiikkaa. Esimerkiksi konfliktinratkaisujärjestö CMI:n rauhanvälityskierroksen kulut lasketaan vain kymmenissätuhansissa euroissa. Samaan aikaan maailmassa käytetään aseisiin useita miljardeja euroja päivässä.CMI:n kaltaiset toimijat ovat osoittaneet tarpeellisuutensa osana rauhanprosesseja. Itsenäinen järjestö pyydetään välittäjäksi pöytiin, joihin valtiot ja kansainväliset järjestöt eivät pääse. Näin konfliktien osapuolten välille saadaan luottamusta, joka auttaa laajemmissa rauhanponnistuksissa.suurvaltapolitiikan nousu ja kansainvälisen tilanteen ­kiristyminen ovat panneet rauhanvälityksen koetukselle. Suurvallat näyttävät pitävän omaa etuaan tärkeämpänä kuin monikansallista konfliktien ehkäisemiseen ja ratkaisemiseen pyrkivää yhteistyötä.Kouriintuntuvin esimerkki tästä on YK:n turvallisuusneuvoston kyvyttömyys puuttua esimerkiksi sotiin Syyriassa ja Jemenissä. Kun myös pienet valtiot panevat omat lyhyen aikavälin etunsa yhteistyön edelle, kansainvälisestä järjestelmästä häviää luottamus, joka on rauhanvälityksen perusedellytys.Populismin jyllätessä liian monet poliitikot keskittyvät sisäpoliittisten irtopisteiden kalasteluun kansain­välisen yhteistyön sijaan. Kovat toimet, kuten asevoimien vahvistaminen, ovat usein valtioiden ensisijainen keino vastata turvallisuushuoliinsa. Pehmeämmät ja tosiasiassa toimivat keinot, kuten konfliktien ratkaiseminen rauhanvälityksen keinoin, jäävät helposti taka-alalle.niistä maista, joiden hal­litukset ovat perinteisesti auttaneet rakentamaan rauhaa ja selvittämään konflikteja, tuntuvat nyt olevan aiempaa piittaamattomampia oikeusvaltiosta ja demokratiasta. Tämä on huono lähtökohta näiden asioiden edistämiselle.Oikeusvaltio ja demokratia ovat kestävän rauhan edellytyksiä, ja niiden perustaa on alettava rakentaa jo rauhaa neuvoteltaessa. On esimerkiksi yhä enemmän näyttöä siitä, kuinka naisten osallistumis­mahdollisuuksien lisääminen rauhanneuvotteluissa voi viitoittaa tietä aiempaa oikeudenmukaisempaan yhteiskuntaan ja parantaa näin kestävän rauhan mahdollisuuksia.Nykyisin ei riittävästi ymmärretä vuoropuhelun tärkeyttä. Vuoro­puhelu on merkittävä osa rauhan­välitystä, sen avulla luodaan luottamus osapuolten välille. Ilman luottamusta ei synny sopimuksia eikä kestävää kehitystä tai rauhaa.Luottamuksen rakentamiselle olisi nyt tarvetta enemmän kuin koskaan. Puute on poliittisesta tahdosta ja hieman myös taidosta. Kansalaiset eivät voi paeta vastuutaan valtioiden tai kansainvälisten järjestöjen taakse. Heidän tulee vaatia politiikkaa, joka edistää rauhaa.