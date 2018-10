Mielipide

Miksi sairas lapseni saa koulukyydin vain äitinsä osoitteesta?

Olin

läsnä tekohetkellä ja silloin, kun ensimmäistä kertaa kuunneltiin sydämen ääntä. Olin läsnä ensimmäisessä ultrassa ja synnytyksessä. Olin läsnä ensiaskeleita otettaessa – niin kuin isät tapaavat nykyään olla.Aina elämä ei kuitenkaan mene suunnitelmien mukaan, ja niin päädyttiin kahden kodin ratkaisuun. Lapseni ovat luonani joka toisen viikon ja joka toisen äidillään. Kävi ilmi, että ainoastaan lasten äiti on oikeutettu lapsilisään – no, rahaahan se vain on, ajattelin.Kun lapsi sairastui, ilmeni, että vammaistukea maksetaan ainoastaan äidille. Tuki on tarkoitettu korvaamaan lapsen hoitoon liittyvää ylimääräistä sitoutuneisuutta ja työmäärää. Sitä maksetaan siis ainoastaan äidille, vaikka lapset viettävät luonani 50 prosenttia ajasta. No, rahaahan se vain on.Koulukyyti on kuitenkin asia, jossa minunkin huumorintajuni loppuu. Sairautensa takia lasta ei voi päästää itsekseen koulumatkalle, vaan hän on oikeutettu koulukyytiin – mutta ainoastaan lapsen äidin osoitteesta.Kyse ei ole siitä, että asuisimme eri puolilla maata. Välimatkaa kotien välillä on kilometrin verran. En myöskään voi maksaa Vantaan kaupungille ylimääräistä lapsen noudosta luotani. Kuljetuksia hoitava yritys taas ei halua yksityisasiakkaita riesakseen. Näin ollen viranomaisten mielestä työssä käyvänä ihmisenä minun tulee sitoutua kuljettamaan pientä koululaista edestakaisin kesken työpäiväni. En voi ymmärtää, että vuonna 2018 minun oikeuksiani lasten huoltajana ja isänä voidaan Suomen kaltaisessa sivistysvaltiossa polkea näin brutaalisti.