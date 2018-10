Mielipide

55 päivää – sitten uusi keskusta­kirjasto Oodi avaa ovensa 5. joulukuuta.Juuri nyt katselen sitä työ­paikkani ikkunasta. Aivan kuin Sanoma­talon viereen olisi rantautunut valtamerialus, jonka toinen kylki on valahtanut pehmeäksi.Oodi on vielä musta, mutta puuverhoilu peittää päivä päivältä suuremman osan sen pinnasta.Olen päässyt näkemään Oodin myös sisältä. Kansallisteatterin Mustassa laatikossa toimittaja Jaakko Lyytinen vie tänäkin iltana katsojat videokiertokäynnille Oodiin. Lyytisen mielestä Oodi kutsuu ihmisiä sisäänsä. Ylipormestari Jan Vapaavuori (kok) on puolestaan nähnyt Oodin muodossa avoimen yhteiskunnan ja demokratian symbolin.arkkitehtuuri on niin erikoislaatuista, että se on omiaan synnyttämään erilaisia tulkintoja. Samankaltaisen sanoman voi kuitenkin nähdä kaikessa arkkitehtuurissa.Eduskuntatalon viesti on valta. Taidemuseo Amos Rexin päällä olevat kum­pareet kertovat, että maan alla on salaisuus. Ihmiset jonottavat päästäkseen näkemään sen.Sanomatalo on rakennettu lasista. Se kertoo lehdenkustantaja Aatos Erkon missiosta: kaiken tulee olla läpinäkyvää.Musiikkitalon arkkitehteja inspiroi Juice Leskisen kappale Musta aurinko nousee. ”Viet meidät tulevaisuuteen”, siinä lauletaan.yksityisillä tiloilla on sanoma. Koin sen vahvasti viime keväänä, kun kuulin, että lapsuudenkotini puretaan.Asuin lapsena Tampereen Messukylässä pienkerrostalossa, jonka oli suunnitellut ja rakentanut insinööritoimisto Pussinen & Eskelinen. Kerroin purkusuunnitelmasta lapsuuden pihakaverille, joka hankki taloon avaimet ja kutsui porukan koolle.Pääsimme kiertokäynnille lapsuuteen.Oli erikoinen kokemus jakaa pyörä­kellarin betonintuoksu niiden kanssa, joilla oli paikasta samat muistot. Istua oman lastenhuoneen lattialla ja olla yhtä aikaa suuri ja pieni. Avata vaatekaappi 1960-luvun muovivetimellä, jonka pyö­reät muodot käsi tunnistaa.Nyt talot on purettu. Lapsuudenkotia ei enää ole. Mutta en enää sure sitä, sillä tilasta tuli mielentila.Se on rakkaus.