Mielipide

Ydinvoima ja uusiutuva energia eivät sulje toisiaan pois

Kansainvälisen

Koska

Ydinvoima

Lämpöä

ilmastopaneelin IPCC:n maanantaina julkaisema raportti käynnisti kiivaan keskustelun kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä. Kevään 2019 eduskuntavaaleissa poliittiseksi kipupisteeksi nousee ­todennäköisesti metsien kahtalainen rooli toisaalta hiilidioksidin sitomisessa ja toisaalta ­merkitystään kasvattavan bio­energiantuotannon raaka-aineena.Ilmastokeskustelussa ydinvoima on kuitenkin jätetty vähälle huomiolle.myös IPCC korostaa ydin­energian kasvavaa merkitystä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä, haluamme nostaa esille seuraavat huomiot Suomessa käytävästä ilmastokeskustelusta.Ydinvoiman ja uusiutuvan energiantuotannon välillä vallitsee vastakkainasettelu, jonka poliittiset juuret ulottuvat syvälle. Tieteellisestä, teknisestä tai taloudellisesta näkökulmasta tarkasteltuna vaihtoehdot eivät kuitenkaan sulje toisiaan pois. IPCC:n aineistossa ydinvoiman elinkaaripäästöjen korostetaan olevan samalla tasolla esimerkiksi tuulivoiman kanssa. Lappeenrannan teknillisen yliopiston vuonna 2017 tekemässä vertailututkimuksessa myös energiamuotojen lisärakentamisen kustannukset arvioitiin käytännössä yhtä suuriksi.on Suomen tärkein yksittäinen sähköntuotantomuoto. Nykyiset voimalaitos­yksiköt Loviisassa ja Olkiluodossa kattavat kolmanneksen kotimaisesta tuotannosta. Lähivuosina osuus kasvaa entisestään Olkiluodon kolmannen laitosyksikön käyttöönoton seurauksena.Vaikka esimerkiksi autokannan sähköistyminen kasvattaa lähitulevaisuudessa sähkön osuutta energian kokonaiskulutuksesta, sähköntuotannon merkitys ylikorostuu helposti ­ilmastokeskustelussa. Noin 80 prosenttia kotimaisesta sähköstä tuotetaan jo nyt vähäpäästöisillä teknologioilla, minkä vuoksi sähköntuotannosta peräisin olevat kasvihuonekaasupäästöt kattavat vain runsaan kymmenyksen Suomen kokonaispäästöistä. OL3-laitoksen käynnistyminen tuo markkinoille vielä ­lisää vähäpäästöistä sähköä.Energiasektorin suurimmat haasteet liittyvät sähköntuotannon sijaan kaukolämmön, raskaan teollisuuden ja liikenteen päästöjen leikkaamiseen. Keskustelu fossiilisten polttoaineiden korvaamisesta bioenergialla on jo käynnistynyt, mutta biopolttoaineiden hiilidioksiditaseeseen liittyvien epävarmuuksien vuoksi ratkaisua ei pitäisi jättää yhden teknologian varaan.voidaan tuottaa myös ydinenergialla. Kyse on olemassa olevasta reaktoriteknologiasta, jonka mahdollisuuksia erityisesti kaukolämmön tuotannossa selvitetään parhaillaan varsin laajalla kentällä. Myös ensimmäiset avaukset kunnallispoliittisella tasolla on jo tehty.Kuten monissa kannanotoissa on todettu, taistelu ilmastonmuutosta vastaan edellyttää kaikkien käytettävissä olevien keinojen tehokasta hyödyntämistä. Energiantuotannossa vaihtoehtoja on kyettävä punnitsemaan tieteen keinoin käyttäen parasta olemassa olevaa tietoa eri teknologioista, niiden mahdollisuuksista ja ympäristövaikutuksista.