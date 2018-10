Mielipide

Roosa nauha -kampanja ei anna kasvoja sairaudelle, lokakuussa laitan rintaani mustan suru­nauhan

Roosa nauha -kampanja

etääntyy nopeasti rintasyövästä. Tänä syksynä markettien kassojen Roosa nauha -laareissa tuetaan syöpätutkimusta mahdollisimman helpossa muodossa. Asianomaiset on jätetty pois kampanjan kärjestä, ja on keskitytty valovoimaiseen julkkikseen ja yksinkertaiseen viestiin.Samalla on pyyhkäisty yli tuhansien naisten elämät, jotka päättyivät kuolemaan levinneen rintasyövän takia. Siihen ei ole vuonna 2018 parantavaa hoitoa. Pois silmistä on siivottu myös ahdinko, kun tutkimukseen ja sairastuneiden tukemiseen ei käytetä tarpeeksi yhteiskunnan varoja.Yhteiskunnan velvollisuudesta rahoittaa tappavan sairauden tutkimusta ja sairastuneiden ­tukemista on siirrytty vapaa­ehtoiseen rahoittamisen malliin. Siinä kuluttajat pitkälti päättävät, tehdäänkö Suomessa syöpätutkimusta ja miten laajasti. Siinä yksilöiden tarinoilla ja henkilökohtaisilla siteillä on kohtuuton rooli: pitäisi vakuuttaa ruoka­ostoksiaan tekevä ihminen kassajonossa, että elämälläni on ­tosiaan väliä, ja saada hänet ostamaan vaalean­punainen nauha.Ei ole sattumaa, ettei Roosa nauha -kampanjan keulakuvaksi päädy nuori levinnyttä rintasyöpää sairastava nainen tai vanha ihminen, jolla on elämää pitkä matka takanaan. Tällaiset kuvat eivät myy vaan kauhistuttavat ja muistuttavat elämän rajallisuudesta.Kasvojen lisäksi poissa ovat sairastavien naisten tunteet ja ristiriitaiset ajatukset, joissa voi kuulla kritiikkiä yhteiskuntaa ­ylläpitävistä normeista. Poissa ovat suru, menettäminen ja pelko, samoin naiseus, rinnat ja keskustelu sairastamisesta ja kuolemasta. Näin ylläpidetään vanhaa ajatusta siitä, että sairaat ihmiset ovat holhoamisen kohteita eivätkä voi edustaa ­itseään.Nykyisin rintasyövänkin on oltava myyvää, jolloin jäljelle jää vaaleanpunaisia design­nauhoja ja kasa erilaisia tavaroita, joihin on laitettu pinkkiä pakkausmateriaaliksi. Lisäksi meillä on tv-kanavan syöpä­viihde, gaala, jossa kerätään ­rahaa tutkimukselle, tirkistellään vähän vaivaantuneesti sairastavien elämiin ja viihdytään artistien tahdissa.Lokakuussa laitan rintaani mustan surunauhan. Toivon, ­että ensi kevään eduskunta­vaaleissa äänestämme Suomelle eduskunnan, joka ymmärtää, ettei syöpätutkimuksesta tai sairaiden hoidosta kannata säästää. Toivon myös, että ihmiset ostavat roosanauhoja, sillä sekin auttaa.